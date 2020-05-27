В Москве более 80% вновь выявленных случаев коронавируса - у людей младше 65 лет

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает: в столице выявлено 2140 новых случаев коронавирусной инфекцией. Всего в городе в настоящее время зафиксировано 171 443 случая коронавируса.

Среди вновь выявленных случаев 42% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% - от 46 до 65, 10% - от 66 до 79, еще 6,3% - старше 80 лет. У детей - 8,4%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди взяты под медицинское наблюдение.

Оперштаб напоминает: 14 мая в столице запущено исследование популяционного иммунитета жителей к коронавирусу. Отбор участников проводится методом случайной выборки. Горожане приглашаются на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник. Параллельно с этим такое тестирование проводилось среди пациентов нековидных стационаров столицы. Всего исследование прошли уже более 50 тыс. жителей. Тестирование показало, что иммунитет формируется у 12,5% горожан. Всего планируется провести от 3 млн до 6 млн тестов. Это самое масштабное в мире исследование популяционного иммунитета к COVID-19.