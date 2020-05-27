Столичные власти разрешили волонтерам собачьих приютов вернуться к подопечным. Вчера открыл двери для помощников и самый большой городской приют для бездомных животных, где более тысячи собак и кошек. Как прошла первая за два месяца встреча, наблюдал корреспондент "РГ".

Этот приют один из 13 подобных учреждений, принадлежащих городу. Расположен он на окраине Зеленограда за серым забором с табличкой "ГБУ "Доринвест" Приют для бездомных животных". Утро. Рядом с воротами топчутся с ноги на ногу несколько человек. Все, как и положено, в масках, перчатках и с небольшими пакетиками, у кого-то в руке игрушка. Проверив у каждого паспорт, охранник пропускает собравшихся внутрь. По одной из стен бокс с карантинными собаками, по другой стене несколько домиков - клетки для кошек. Этих мяукающих друзей в приюте всего 224, основные обитатели собаки - их 850. Домики для них расположены за отдельными воротами. В обычное время собаки сидят по клеткам, но дважды в день их выпускают до внутренних ворот на прогулку.

Когда первые волонтеры переступили порог приюта, гуляющие собаки подняли визг, лай, наиболее активные тянули морды к гостям через решетки. Волонтер Анастасия Щетинина, смахивая слезу, призналась: "Боюсь, вдруг мой подопечный пес Авель меня не узнает. Я же в маске, да и два месяца карантина не была здесь". Все эти дни она все равно привозила корм и лакомства не только Авелю, но и другим животным, но внутрь волонтеров не пускали. "Авель и в автобусе умеет себя вести, я бы домой его забрала, но родители не дают, я студентка, поэтому мое волонтерство - это компенсация нереализованной мечты", - делится девушка. Наталья Завьялова, волонтер со стажем, обычно приходит с дочерью, 11-летней Машей. "Сегодня одна - самоизоляция, - объяснила женщина. Их подопечный пес Сократ уже третья собака, предыдущих двух они устроили в семьи: "Дома завести животное не можем, у сына астма. А у моего Сократа спина болит, жалко его, во время карантина лекарства ему передавала. Сейчас пришла только погладить, а на четверг записалась, чтобы уже погулять посещение".

Десятимесячный белый, с рыжими пятнами, щенок по кличке Беляш бросается навстречу еще одной женщине. "Узнал меня, родненький, - плачет и гладит собаку волонтер Лариса Григорьева. Пес радостно прыгает, вертится, падает на спину и, скуля, вскакивает. Женщина надевает на него шлейку и поводок: "Ну, пошли гулять, похудел-то как, теперь дважды в неделю будем встречаться, все, как прежде", - успокаивает собаку Лариса.

По словам директора приюта Алексея Игнатова, волонтеры выводят собак погулять и позаниматься на окрестных территориях. "Рядом есть собачья площадка, можно дрессировать питомцев, - говорит Игнатов. - Во время самоизоляции мы выпускаем животных только на своей территории, но рацион и режим не поменялись". Ветеринарный врач приюта Дильнара Насибулина отметила, что собаки очень скучали без людей. "Едят, гуляют, а в глазах грусть, как ни уделяй время, на всех нас не хватает, - говорит она. - Хорошо, что волонтеры вернулись".

Волонтеры выводят собак погулять и позаниматься на площадках, некоторые дрессируют питомцев

Как пояснила"РГ" председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, чтобы стать волонтером, нужно пройти четыре шага. Первый - зарегистрироваться на портале "Мосволонтер" и получить личный идентификационный номер - ID. Затем созвониться с приютом, определить время и часы посещения. Ведь более 15 человек в день посещать собачьи приюты пока в целях безопасности не могут. Потом через портал мэра столицы получить пропуск на определенный день. И последний шаг - приехать. "У нас зарегистрировано на портале 86 тысяч волонтеров, из них 20,5 тысячи принимают участие в проекте "Мы вместе", - сказала она. - Думаю, что с открытием приютов помощников прибавится. В этом приюте, например, 61 постоянный помощник, а только за вчера и сегодня раздались десятки звонков от желающих так же стать волонтерами".

После обеда, уже не привлекая внимания, приехали еще несколько человек и сразу же отправились с питомцами на прогулку. Жизнь постепенно возвращается в обычное русло.