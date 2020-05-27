В Москве состоится пробег восстановленной бронетехники

По главным улицам столицы пройдет колонна бронеавтомобилей Межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество". Как рассказали "РГ" в пресс-службе организатора пробега, этой акцией отметят знаковую дату - 102 года с момента основания пограничных войск.

По данным пресс-службы, в мероприятии примет участие техника, связанная с пограничной службой в СССР и современной России. Сред них: Бронетранспортер (БТР) 40Б - это одна из наиболее редких модификаций БТР-40, а также БРДМ-2, ГАЗ-69 и другие.

- Особенность этих машин в том, что они восстановлены с полным сохранением идентичности. Машины в полной готовности, такими, какими они были во время несения службы. Разве что на них отсутствует вооружение, - пояснили в пресс-службе.

Как отметил руководитель "Военно-технического общества", потомственный пограничник Алексей Мигалин, во время мероприятия нарушены правила самоизоляции не будут, так как у всех водителей есть цифровые пропуска к которым привязаны номера автомобилей. Участники акции станут соблюдать социальную дистанцию, следовать правилам масочного режима. "Для многих из моих сослуживцев 28 мая это не просто повод встретиться или позвонить друг-другу, где бы они ни находились. Это повод вспомнить. Вспомнить то, во что ты веришь, что ты защищаешь, что ты по-настоящему любишь и ценишь в своей профессии и не побоюсь этого слова в своем призвании. С тем, чтобы передать все эти идеалы и убеждения подрастающему поколению. Тогда за нашу границу можно быть спокойным", - сказал Алексей Мигалин.

Перекрывать движение на время акции не будут. Начнется забег в 11:00 от пересечении Асташковского шоссе и МКАД. Далее колонна проследует к Московскому пограничному институту ФСБ РФ, после чего доедет до Поклонной горы, а затем по Садовому кольцу проследует к Парку Горького. Как ожидается, здесь будет небольшая остановка. Ведь традиционно День пограничника многие отмечали именно в этом парке. "Никаких праздничных мероприятий не будет, может быть небольшая импровизированная фотосессия с соблюдением всех требований безопасности в связи с пандемией", - пояснил Мигалин. Потом техника вернется до своего места дислокации.

Напомним, что сегодня погранслужба ФСБ России охраняет самую длинную границу в мире. Протяженность только сухопутных рубежей нашей страны превышает 60 тысяч километров. Ежегодно сотрудниками погранслужбы пресекается около 45 тысяч правонарушений.