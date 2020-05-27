В Москве вновь откроются парки

Столичные парки с 1 июня снова откроются для посетителей. Правда, "Зарядье" пока останется закрытым. Это следует из указа, подписанного мэром Москвы Сергеем Собяниным.

- Разумеется, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом, - объяснил градоначальник на собственном сайте. - Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок.

Он также рассказал, что аттракционы в парках работу не возобновят. Детские и спортивные площадки тоже останутся закрытыми.

Столичные парки, напомним, ранее пришлось закрыть из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.