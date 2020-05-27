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27.05.2020 23:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Надежный ключ к долгострою

В Москве возобновили строительство домов для дольщиков
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 114(8168)
Строители в столице после "коронавирусного" перерыва возвращаются не только на обычные стройплощадки, но и на проблемные долгострои, квартиры в которых ждут тысячи обманутых дольщиков. В большинстве случаев эти дома город достраивает за свой счет - на днях, к примеру, из бюджета выделили 12,7 млрд рублей на достройку двух ЖК на востоке и юге столицы. Об этом "РГ" сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, речь идет, пожалуй, о самых известных столичных долгостроях - ЖК "Царицыно" и "Терлецкий парк". Первый начали строить еще в 2006 году, но свои квартиры там до сих пор не получили около 4 тысяч дольщиков. На достройку первой и второй очереди этого комплекса из бюджета выделено 9,4 млрд рублей - они пойдут не только на стройку, но и на подведение коммуникаций и оплату договоров с поставщиками коммунальных ресурсов. Кроме того, 1,2 млрд направят на выкуп, обследование и проектно-изыскательские работы по достройке 35-го корпуса - это недостроенный административно-деловой центр, где дольщикам продавали апартаменты. Всего на строительстве "Царицыно" сейчас работают более 1,2 тысячи человек.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Еще 2,1 млрд бюджетных рублей предусмотрены на обследование, проектирование и первоочередные строительно-монтажные работы в ЖК "Терлецкий парк" - история этого долгостроя на Новогиреевской улице тянется с 2004 года. "Это далеко не все средства, которые городской застройщик "Мосотделстрой N 1" получит для полного завершения строительства этих жилых комплексов, - пояснила "РГ" Пятова. - Кроме того, в "Царицыно" город помимо домов достроит также три детских сада и три школы - расходы на них уже включены в адресную инвестиционную программу".

На этих ЖК московские долгострои, к сожалению, не заканчиваются. Всего в столице 12,9 тысячи обманутых дольщиков, и хотя их число с каждым годом сокращается, полностью проблема в городе пока не решена. Достройки ждут 26 проблемных домов - на каких-то из них сейчас ведут работы коммерческие застройщики, но в большинстве случаев стройку финансирует город.

Сдать в эксплуатацию московские долгострои планируется не позднее 2023 года - все их достраивают по "дорожным картам". В этом году в эксплуатацию в столице ввели 6 домов-долгостроев

В конце прошлого года для этих целей, напомню, был создан московский фонд защиты прав дольщиков. Недавно он получил почти 3 млрд рублей, которые позволят приступить к первым работам на семи проблемных ЖК: "Академ Палас", "Легенда", "Воскресенское", "Малыгина, 12", "Троицк Е-39", "Остров Эрин" и дом в поселке Кокошкино на улице Труда, 8. "Деньги предназначены, в частности, для обследования объектов и подготовку проектной документации, - пояснила Пятова. - Окончательные суммы, необходимые для завершения строительства, станут известны после проведения экспертиз".

Фото: РИА Новости
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Экспертиза позволит понять, что успели сделать застройщики до того, как бросили работы, в каком состоянии находится построенное и все ли документы приведены в порядок. На все это зачастую уходят месяцы, но продолжать работы без экспертизы нельзя. В конце апреля фонду передали первый из них - недостроенный жилой дом в Кокошкино. Заявление об этом удовлетворил Арбитражный суд Москвы.

Напомню, сдать в эксплуатацию московские долгострои планируется не позднее 2023 года - все их достраивают по "дорожным картам". С 2011 года квартиры получили уже 17,5 тысячи московских обманутых дольщиков. В этом году в эксплуатацию в столице ввели 6 домов-долгостроев.

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