В Москве запустили сервис для поиска бизнес-партнеров

Московский инновационный кластер запустил сервис, который при помощи искусственного интеллекта позволяет искать бизнес-партнеров - испытать его можно на сайте i.moscow. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, партнеры определяются исходя из значения поисковых запросов - система сама анализирует слова запроса и выдает подходящие результаты. Сергунина напомнила, что к кластеру присоединились уже более 2,5 тысячи компаний - от стартапов и промпредприятий до научных и образовательных учреждений.

Участники кластера также могут подавать заявки онлайн для получения некоторых мер поддержки - искать их помогает навигатор, которые находит подходящие меры на основании ответов на три простых вопроса.