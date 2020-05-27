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27.05.2020 15:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле обрушилась кровля спортзала

Текст: Анна Скрипка (Орел)

В Орле обрушилась кровля спортзала расположенного в пристройке к многоквартирному дому. Как сообщили в прокуратуре области, на место происшествия выехала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства облпрокуратуры Екатерина Давыдова.

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Как сообщили в региональном ГУ МЧС, обрушение произошло на площади 150 квадратных метров: пострадавших нет - спортзал был закрыт на время ремонтных работ.

В прокуратуре пояснили, что после этого ЧП проверят соблюдение требований жилищного законодательства, а также всех норм и требований в сфере обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел

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