В Орле обрушилась кровля спортзала расположенного в пристройке к многоквартирному дому. Как сообщили в прокуратуре области, на место происшествия выехала начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства облпрокуратуры Екатерина Давыдова.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, обрушение произошло на площади 150 квадратных метров: пострадавших нет - спортзал был закрыт на время ремонтных работ.

В прокуратуре пояснили, что после этого ЧП проверят соблюдение требований жилищного законодательства, а также всех норм и требований в сфере обеспечения безопасности эксплуатации зданий и сооружений.