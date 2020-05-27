В Орловском доме малютки обнаружили очаг COVID-19

В Орловском доме малютки обнаружили очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией. Как сообщили в прокуратуре региона, пока положительные результаты показали тесты пятерых сотрудников и девяти малолетних детей.

- Распространение заболевания стало возможным в результате несоблюдения в учреждении санитарно-эпидемиологических правил в период режима повышенной готовности, - отметили в прокуратуре. - В нарушение установленных требований работники дома ребенка на протяжении длительного времени не обследовались на COVID-19, в том числе при наличии признаков заболевания персонала. Ограничительные мероприятия (карантин) в учреждении своевременно не введены.

Материалы проверки теперь направлены в СУ СК России по Орловской области: там будет решен вопрос об уголовном преследовании виновных в распространении инфекции. Кроме того, данные о нарушениях направили и в правительство Орловской области.