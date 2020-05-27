В Подмосковье суд арестовал подозреваемых в убийстве директора ТЦ

В Подмосковье суд арестовал троих подозреваемых в резонансном убийстве директора торгового центра.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в следственном ведомстве, троих мужчин, подозреваемых в убийстве суд отправил в СИЗО. Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу еще двоим подозреваемым отложено судом до завтра.

По версии следствия, 4 июня 2019 в поселке Поварово Солнечногорского городского округа от трех выстрелов из пистолета погиб директор местного торгового центра. Убийство было показательным - его совершили днем, когда директор заходил в магазин.

СК и полиция задержала сначала сожительницу погибшего. Ей было предъявлено обвинение в организации убийства. Также следствием была установлена ее причастность к организации разбойного нападения на него же в 2017 году. Трое мужчин, совершивших то самое разбойное нападение, были задержаны. Вину женщина не признает.

Проверяя контакты гражданки и ее сына, телефонные соединения, следователи и оперативники установили круг подозреваемых. Ими оказались пятеро мужчин в возрасте от 32 до 44 лет. Во время обысков у них дома было обнаружено орудие преступления - пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места происшествия.