В ТиНАО задержали организатора несанкционированных гонок

В столице задержан предполагаемый организатор несанкционированных гонок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан один из предполагаемых организаторов данного мероприятия. Им оказался 21-летний житель столицы. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2.2 КоАП РФ. 22 мая 2020 года Щербинский суд г. Москвы назначил наказание организатору заездов в виде административного ареста сроком на десять суток.

Также полицейские задержали 13 предполагаемых участников нелегальных гонок, в отношении 10 из них составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 12.19 КоАП РФ, 3.18.1 КоАП РФ, 12.33 КоАП РФ, 20.2.2 КоАП РФ.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о гонке, произошедшей ночью с 15 на 16 мая на территории ТиНАО. Состоялся незаконный заезд в Международном проезде в поселении Московский. При этом в столице продолжает действовать режим повышенной готовности.

Поиск остальных "гонщиков" продолжается.