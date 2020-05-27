В Воронежской области установят новые ограничения для "наливаек"

Ограничить продажу алкоголя в заведениях общепита на территории многоэтажек и рядом с ними предложили депутаты регионального парламента. Проект, вводящий дополнительные запреты для "наливаек", принят на 57-м заседании облдумы в первом чтении.

Изменения вносятся в региональный закон "О государственном регулировании отдельных правоотношений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Воронежской области". Они исключают возможность продавать алкоголь в розницу в барах, кафе, закусочных и рюмочных с площадью залов обслуживания менее 50 квадратных метров, расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

- Данный законопроект решает сразу несколько социально направленных задач. Вводимое нами ограничение поможет защитить здоровье воронежцев, а также позволит гражданам в районах жилой застройки чувствовать себя более безопасно и спокойно в любое время суток, - пояснил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

До 2017 года регионы могли сами регулировать продажу алкоголя в заведениях общепита, но затем лишились этих полномочий. Ситуацией воспользовались недобросовестные бизнесмены, которые под прикрытием псевдокафе в жилых многоквартирных домах фактически организовали круглосуточную продажу спиртного навынос. Это вызвало шквал обращений местных жителей во все органы власти.

Сегодня в многоквартирных домах Воронежской области расположено 113 предприятий общепита, имеющих лицензию на продажу алкоголя. Из них 109 находятся в Воронеже, в том числе 75 - имеют зал обслуживания до 50 квадратных метров. Именно на их деятельность чаще всего поступают жалобы жителей, отметили в региональном департаменте имущественных и земельных отношений.

- Граждане были обеспокоены постоянным нарушением общественного порядка на прилегающих к домам территориях, во дворах и на детских площадках, отсутствием тишины, особенно в ночное время. При этом заведения не несли никакой ответственности за действия посетителей, что постоянно ухудшало криминогенную обстановку. Кроме того, во многих заведениях существовала вероятность реализации алкоголя сомнительного качества, - рассказал один из авторов законопроекта, председатель комитета по предпринимательству и туризму Александр Овсянников.

Для обеспечения общественного порядка, защиты прав граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах их непосредственного проживания был разработан федеральный закон о запрете продажи алкоголя в заведениях общепита с залом площадью до 20 "квадратов", расположенных в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Он вступил в силу 5 мая 2020 года.

При этом субъектам РФ было дано право устанавливать дополнительные ограничения для таких точек общепита. Например, увеличивать минимальную площадь подобных баров и рюмочных или накладывать полный запрет на продажу спиртного в многоэтажках.

- Безусловно, мы должны были воспользоваться правом, который нам предоставил федеральный закон. Тема актуальная и злободневная, поэтому инициаторами поправок в областное законодательство выступили руководители сразу трех фракций регионального парламента. На наш взгляд, базовые 20 квадратных метров зала для заведения общепита с возможностью продавать алкоголь - это слишком мало для цивилизованного формата. Здесь идет речь не о полноценном обслуживании посетителей, а о банальной торговле алкоголем, в том числе и навынос в ночное время, со всеми малоприятными последствиями. Кроме того, мы должны учитывать и текущую эпидемиологическую ситуацию, предписывающую определенные социальные ограничения, которые в "наливайках" абсолютно не соблюдаются, - отметил еще один инициатор законопроекта, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов.

По мнению депутатов, предложенное увеличение площади (до 50 квадратных метров) не окажет негативного влияния на цивилизованный бизнес. Зато будет поставлена серьезная преграда для продажи алкоголя навынос, которую прикрывают статусом общепита.

- Думаю, нам удалось найти золотую середину, которая позволит сохранить баланс между интересами добросовестных предпринимателей и жителей региона. Впрочем, возможны и корректировки документа - необходимость их мы обязательно увидим из тональности обращений к депутатам населения и бизнесменов, - подчеркнул заместитель председателя думского комитета по культуре и историческому наследию Андрей Рогатнев.

Ко второму чтению парламентарии проведут ряд консультаций с исполнительными органами власти Воронежской области, правоохранительными и надзорными ведомствами, соберут мнения общественности и предпринимателей.