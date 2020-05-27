В Зеленограде спасатели доставили утят в безопасное место

На Панфиловском проспекте в Зеленограде спасли утят из-под колес автомобилей. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

По данным пресс-службы, во время патрулирования территории к спасателем обратились жители с просьбой помочь утке с утятами дойти до пруда. Мол, утка с выводком дважды пыталась перейти дорогу, но безуспешно. Спасатели мотогруппы № 214 отряда Пожарно-спасательного центра Москвы, согласился помочь. Петр Щербаков вместе с Валерием Шаговым с ловкостью опытных птицеловов достаточно быстро переловили утят. 11 птенцов посадили в предложенную людьми картонную коробку, а мама-утка летела рядом, не спуская глаз со спасателей. Утиное семейство перевезли в безопасную зону и выпустили возле пруда.

После путешествия утка и утята быстро спрятались в береговой растительности.

Напомним, что по данным Мосприроды, этой весной из-за режима самоизоляции жителей многие птицы и животные стали подходить вплотную к жилой застройке, а некоторые даже вить гнезда в непосредственной близости от человека. Среди спасённых этой весной с территории города: несколько утиных выводков, лисенок в Бутово, змеи в Хамовниках, ежи и другие животные.