Иск против департамента здравоохранения региона подала семья малыша с тяжелым диагнозом, которому по закону положено бесплатное лечение. В Москве мальчику выписали препараты, не зарегистрированные в России. В Воронеже отказались закупать их за счет бюджета.

К сожалению, не только Дима ждет, когда ему приобретут жизненно необходимое лекарство, - детей с редкими заболеваниями немало. Фото: Владимир Никулин/ ТАСС

До трех лет Дима (имена героев изменены по этическим соображениям) рос обыкновенным ребенком. Потом у него случился припадок, похожий на эпилептический. Приступы стали повторяться регулярно. В областной больнице мальчика лечили от эпилепсии, но терапия не срабатывала.

Прошлой осенью малыша по квоте приняли в федеральном медицинском центре - РДКБ. Поставили другой диагноз: нейрональный цероидный липофусциноз II типа (НЦЛ-II, его еще называют болезнью Баттена). Это генетическое заболевание, при котором у человека постепенно атрофируются ткани. К пяти годам Дима перестал не только ходить, но и ползать.

- В Москве нам выписали таблетки, благодаря которым приступы не такие сильные. Но утраченные навыки не вернулись, и состояние сына продолжает ухудшаться. Раньше хотя бы ногами перебирал, если его придерживать под мышки, а теперь они висят, как плети, и заплетаются. Сам не ест, жевательный рефлекс тоже меняется, - рассказывает мама мальчика, Ольга С.

Лекарства семья покупает за свой счет. Консилиум в РДКБ установил, что Диме по жизненным показаниям необходимы также препараты "Церлипоназа альфа" и "Гемфиброзил". Но в департаменте здравоохранения Воронежской области Ольге сказали, что приобрести их не смогут.

Во-первых, потому что они не зарегистрированы в России, а для закупки лекарства по ФЗ N 44 "О контрактной системе..." нужно указывать в заявке его регистрационный номер. Во-вторых, потому что один из препаратов слишком дорогой: годовой курс стоит 62,7 миллиона рублей.

Отсутствие регистрации в России не является основанием для отказа в закупке лекарства

- Чиновники предложили мне обратиться в "Русфонд", - продолжает Ольга. - Там, в свою очередь, признались, что могут собрать только часть суммы. Ну, допустим, мы продадим все имущество и выручим миллион, чтобы с помощью фонда приобрести лекарство на месяц. А дальше?.. Когда я узнала, что в других регионах уже семь детей получают такие же препараты, какие нужны моему сыну (закупки проводятся по решению суда), что за границей их выделяют без проблем, то мне сказали - хорошо, прописывайтесь в других регионах, в Москве, в Европе... В Воронежской области Дима - единственный ребенок с НЦЛ-II. Был еще один - его мама смогла найти работу за рубежом, и после переезда им стали предоставлять лекарства бесплатно. Но легко сказать - эмигрируй...

Ольга решила бороться и обратилась в суд при поддержке АНО "Дом редких". Юрист организации Кирилл Куляев пояснил "РГ", что отсутствие регистрации в России не является основанием для отказа в закупке лекарства:

- Такие препараты могут быть назначены консилиумом федерального медицинского центра. У семьи из Воронежской области есть заключение РДКБ, где описано, почему только применение данных незарегистрированных препаратов может спасти ребенку жизнь. Детей с НЦЛ-II в нашей стране около 30. Раньше лекарств от него не было нигде. Потом в США и Европе стал использоваться новый препарат. Как все новое и редкое, он очень дорогой, и действительно некоторые семьи вынуждены переезжать в Европу, чтобы его получать. Но если ввести название препарата на портале госзакупок, то вы увидите, что ряд регионов приобретает его с 2019 года.

Для ввоза таких препаратов требуется разрешение Минздрава РФ. Чтобы его оформить, от регионального департамента нужно всего лишь обращение о необходимости ввоза незарегистрированного лекарственного препарата для оказания медицинской помощи конкретного пациента с приложением копии заключения местного консилиума врачей.

В феврале 2020 года эта комиссия подтвердила необходимость для Димы "проблемных" препаратов по жизненным показаниям. В марте Ольга подала иск против воронежского облздрава, и медики стали колебаться.

Первоначально консилиум областной детской больницы N 1 был согласен на схему лечения, предложенную московскими коллегами, отметил Куляев.

- На последнем же заседании суда (14 мая) ответчик представил другое решение той же врачебной комиссии, которая собралась в Воронеже в нерабочий день седьмого мая и по тем же самым вводным, что и в феврале, приняла противоположное решение. Раньше чиновники писали нам, что в регионе нет специалистов, которые могли бы лечить такое редкое заболевание. А теперь вдруг местные эксперты оказываются достаточно компетентными, чтобы отменить "московское" назначение, - удивляется юрист.

В департаменте здравоохранения Воронежской области напомнили, что обеспечение пациентов не зарегистрированными в РФ препаратами за счет бюджетных средств действующим законодательством не предусмотрено.

"Ребенок в настоящее время получает терапию также не зарегистрированным в РФ препаратом "Гемфиброзил" (Фибраты) в таблетированной форме, приобретенным за счет благотворительного фонда", - говорится в ответе ведомства.

Мама Димы, правда, сообщила, что это лекарство им покупает родственник. Оно стоит приемлемых для семьи денег. Основная загвоздка - с другим препаратом, "Бринейрой" (Церлипоназа альфа).

- В РДКБ мне подтвердили, что он необходим и что терапию надо начать как можно быстрее, тогда сын хотя бы ходить сможет сам. Иначе через год ситуация станет необратимой, - переживает Ольга.

Однако в воронежской больнице, согласно протоколу врачебной комиссии от седьмого мая, необходимость "Бринейры" не подтверждают.

В ответе на запрос "РГ" департамент здравоохранения области заверил, что ребенка планируют направить в Научно-исследовательский клинический институт педиатрии им. академика Ю. Вельтищева, "для дополнительного обследования и подбора адекватной лекарственной терапии". Но произойдет это только по окончании карантинных мероприятий...

Прямая речь

Кирилл Куляев, юрист АНО "Дом редких":

- На наш взгляд, судебные дела по вопросу лекарственного обеспечения детей жизненно важными препаратами должны рассматриваться безотлагательно и в кратчайшие сроки. Мама подала иск в марте, сейчас конец мая. И не факт, что ближайшее - пятое - судебное заседание станет последним. Тем более что и его уже однажды перенесли. Мы считаем, что майское решение врачебной комиссии ВОДКБ N 1, вынесенное без проведения ребенку дополнительных обследований, в период, когда оказание плановой медпомощи в больнице было приостановлено, - чистой воды манипуляция. Планируем обратиться в связи с этим в Следственный комитет.