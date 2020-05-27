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27.05.2020 08:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан предполагаемый грабитель, нападавший на женщин в Подмосковье

Текст: Ирина Огилько

Подозреваемый в четырех ограблениях женщин, задержан в Подмосковье. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Задержаны грабители, напавшие на полицейских в Подмосковье

Как поясняют в полиции, злоумышленник в течение двух месяцев в Орехово-Зуеве совершал нападения на женщин. Он наносил удары потерпевшим, выхватывал из их рук сумки и скрывался с места преступления. Похищенное имущество он продавал.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали в Ликино-Дулево подозреваемого, им оказался ранее судимый 25-летний житель Подмосковья. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Он заключен под стражу.

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