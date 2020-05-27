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27.05.2020 04:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-начальник миграционного отделения МВД Якутии пошел под суд

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения внешней трудовой миграции управления по вопросам миграции республиканского МВД Дмитрия Максимова.

Он обвиняется по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки должностным лицом с вымогательством в крупном размере. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ. По данным следствия, в ноябре прошлого года Максимов, используя свои служебные полномочия по контролю за деятельностью юридических лиц, вымогал у коммерческой организации взятку в размере 300 тысяч рублей.

"15 ноября 2019 года обвиняемый в своем рабочем кабинете получил часть взятки в размере 150 тысяч рублей, после чего его дальнейшие противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ", - сообщила старший помощник руководителя республиканского следственного управления СК России Надежда Дворецкая.

Максимов содержится под стражей. Он полностью признал вину. В ходе расследования наложен арест на его имущество стоимостью более восьми миллионов рублей.

В пресс-службе МВД Якутии сообщили, что в отношении Максимова была проведена служебная проверка, по результатам которой в декабре прошлого года гражданского служащего уволили в связи с утратой доверия. Материалы проверки были переданы в следственные органы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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