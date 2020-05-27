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27.05.2020 09:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке для приезжих введут цифровые пропуска

Текст: Юлия Гарднер

Режим цифровых пропусков введут в аэропорту Петропавловска-Камчатского для прилетающих пассажиров без местной регистрации на следующей неделе. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Солодов.

Такое решение связано с тем, что рыбопромышленные предприятия завозят на полуостров сезонных рабочих для лососевой путины. По правилам, отвечает за их помещение на двухнедельный карантин работодатель. Между тем в крае уже выявили случаи COVID-19 среди сотрудников рыбопромышленных организаций. Они добирались до места работы сами.

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- Каждый гражданин, за исключением тех, кто имеет постоянную регистрацию на территории Камчатского края, по прибытии должен будет представить несложный цифровой пропуск, который будет заполняться на основе анкеты. Он позволит нам отделить тех, кто прибывает по приглашению конкретных работодателей и проходит обсервацию в организованном порядке и тех, кто приезжает без четко обозначенной цели, - приводит РИА Новости слова Солодова.

Тех, кто самостоятельно прибывает на полуостров, также обяжут проходить обсервацию.

По последним данным, на Камчатке выявлено 700 случаев COVID-19, 289 человек вылечились, восемь умерли. В целом по России коронавирус диагностирован 362342 людям. Из них выздоровели 131129 человек, скончались 3807.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

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