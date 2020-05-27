Житель Приморья объяснил, зачем ушел с детьми жить в лес во время пандемии

Житель поселка Кавалерово, который с тремя детьми, как считается, скрывался в лесу от пандемии коронавируса, объяснил, что ходил в поход, передает РИА Новости.

Напомним, пропажу мужчины с тремя детьми обнаружили в поселке из-за того, что ребята не явились в школу. После двух дней поисков их нашли в лесу. В правоохранительных органах агентству сказали, что так он решил "переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию".

Сам пропавший объясняет, что его дети просили пойти в лес пожить там.

"Мы собрались, взяли с собой все необходимое и отошли недалеко от поселка - метров 300. То есть основная причина выхода в лес - поход", - рассказывает он, хотя и соглашается, что была и другая цель - вдали от общественных мест исчезает возможность заражения.

По словам мужчины, несколько раз за эти дни он периодически с детьми возвращался домой. И не думал о том, что кто-то кинется их искать. Сейчас сожалеет, что не догадался предупредить учителей о затее. А в лесу у них были с собой ноутбук, солнечная электростанция и переносной душ.

Мужчина - вдовец и троих детей воспитывает один.

Представитель администрации Кавалеровского района сообщил, что принято решение изъять детей из семьи из-за состояния жилища, в котором семья обитает. Дети находятся в отделении детской поликлиники и хотят вернуться домой.

По словам детского омбудсмена Приморского края Ольги Романовой, и дети, и их отец характеризуются хорошо. И если мужчине удастся привести дом в порядок, семья может воссоединиться.

Между тем органы опеки Кавалеровского района готовят иск об ограничении отца в родительских правах. Хотя на учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла.

Мужчина уже приступил к ремонту в доме и говорит, что если суд ограничит его родительские права, то он будет "подавать на пересмотр дела".