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27.05.2020 07:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии выявлен 51 новый случай COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

За минувшие сутки в Бурятии выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции. Таким образом, в общей сложности COVID-19 подтвержден у 1364 человек в республике.

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"Из 51 новых случаев: восемь человек - прибывшие из регионов РФ, 14 - из очага республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, два - из очага в Баунтовском районе, четыре - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ и пневмонии, остальные - контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

За все время вылечились 644 пациента, умерли девять. В настоящий момент в реанимации находятся четверо взрослых с COVID-19 в тяжелом состоянии.

По данным на 26 мая, в России в общей сложности коронавирус диагностирован 362342 людям. Из них выздоровели 131129 человек, скончались 3807.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Пандемия коронавируса COVID-19

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