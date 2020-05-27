В Бурятии выявлен 51 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в Бурятии выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции. Таким образом, в общей сложности COVID-19 подтвержден у 1364 человек в республике.

"Из 51 новых случаев: восемь человек - прибывшие из регионов РФ, 14 - из очага республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко, два - из очага в Баунтовском районе, четыре - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ и пневмонии, остальные - контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

За все время вылечились 644 пациента, умерли девять. В настоящий момент в реанимации находятся четверо взрослых с COVID-19 в тяжелом состоянии.

По данным на 26 мая, в России в общей сложности коронавирус диагностирован 362342 людям. Из них выздоровели 131129 человек, скончались 3807.