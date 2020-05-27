В Чите рецидивист ограбил пенсионерку и оставил ей записку с извинениями

В Чите полицейские по горячим следам задержали мужчину, ограбившего 72-летнюю пенсионерку, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Женщина днем возвращалась домой, но в подъезде у нее вырвали сумку, в которой были документы, деньги, банковские карты и смартфон. Через несколько часов соседи передали потерпевшей пакет, лежавший на лавочке возле дома. В нем находились документы, карты, а также записка с извинениями.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался 24-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу и грабеж.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.