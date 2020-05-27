В Комсомольске-на-Амуре впервые умер пациент с COVID-19

В Комсомольске-на-Амуре впервые умер пациент с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба администрации города.

58-летняя женщина, поступившая из Амурска, скончалась в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

Всего лечение проходит 40 человек, в том числе три ребенка. В реанимационном отделении находится три пациента с пневмонией, один из них в тяжелом состоянии с COVID-19.

В Хабаровском крае зарегистрировано 1760 случаев заболевания новой инфекцией. 759 граждан вылечились, десять скончались.