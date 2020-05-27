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27.05.2020 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье компанию оштрафовали на миллион за предложение взятки

Текст: Александр Ярошенко

В Амурской области организацию, осуществляющую грузовые перевозки, оштрафовали на миллион рублей, сообщает прокуратура региона.

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Представители компании предложили инспектору Ространснадзора вознаграждение за то, чтобы он минимизировал проверки этой фирмы. Чиновнику была предложена топливная карта, на которой было 60 тысяч рублей.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

На имущество данной организации наложен арест до исполнения судебного решения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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