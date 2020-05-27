В Приамурье компанию оштрафовали на миллион за предложение взятки

В Амурской области организацию, осуществляющую грузовые перевозки, оштрафовали на миллион рублей, сообщает прокуратура региона.

Представители компании предложили инспектору Ространснадзора вознаграждение за то, чтобы он минимизировал проверки этой фирмы. Чиновнику была предложена топливная карта, на которой было 60 тысяч рублей.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

На имущество данной организации наложен арест до исполнения судебного решения.