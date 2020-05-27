В Приморье начали проверку по факту смерти беременной в больнице

В Приморье проводят проверку по факту гибели в больнице города Артем беременной женщины. Материалы переданы в Следственный комитет РФ, сообщило правительство региона.

Отмечается, что свою проверку начало министерство здравоохранения региона, также там решили собрать экспертную комиссию, куда войдут специалисты в области акушерства и гинекологии, реаниматологи. Им предстоит разобраться, правильно ли действовали врачи.

Информация о том, что в Артемовской больнице при странных обстоятельствах погибла женщина, ранее появились в социальных сетях.