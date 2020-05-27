В шести населенных пунктах Чукотки ввели масочный режим

Обязательный масочный режим ввели в шести населенных пунктах Чукотки - городах Анадыре, Певеке, Билибино, поселке Угольные Копи, селах Тавайваам и Кепервеем. Их жители должны надевать индивидуальные защитные изделия во всех общественных местах.

"Глава региона отметил, что этой мерой предосторожности пренебрегать нельзя и призвал всех соблюдать соответствующие ограничения из-за распространения COVID-2019. Ранее масочный режим ввели в аэропортах и больницах округа", - сообщается на сайте правительства Чукотки.

Сейчас в регионе имеется запас из более 615 тысяч масок.

По данным на 26 мая, коронавирус на Чукотке подтвержден у 61 человека, 37 выздоровели, один скончался.