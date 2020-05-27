Арендаторы муниципальной собственности в Чебоксарах получат поддержку

Арендаторы муниципального имущества и земельных участков в Чебоксарах, деятельность которых подверглась негативным последствиям из-за распространения коронавирусной инфекции, получат поддержку.

Постановление об этом подписал глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков.

- В период пандемии бизнесу оказывается поддержка на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Несмотря на прогноз, по которому бюджет Чебоксар недополучит около 100 миллионов рублей, принято решение об освобождении или отсрочке платежей за имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, более чем для 700 субъектов малого и среднего предпринимательства. Считаем необходимым поддержать бизнес и сохранить рабочие места для горожан, - заявил Ладыков.

Всего предусмотрено четыре вида поддержки предпринимателей-арендаторов муниципального имущества. Так, например, отсрочка от уплаты за апрель-июнь 2020 года предусмотрена для всех предпринимателей, включенных в единый реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года. Задолженность им необходимо будет вернуть в течение 2021 года, производя ежемесячную оплату равными платежами, не превышающими 50 процентов от ежемесячной арендной платы. Полностью освобождение от уплаты за апрель-июнь 2020 года могут получить те, кто включен в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 года и осуществляет деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Полный перечень мер поддержки можно узнать на официальном портале Чебоксар.

Как отметили в пресс-службе главы администрации столицы республики, от предпринимателей поступило уже около 100 заявок.

Ранее Алексей Ладыков встретился с представителями рекламного бизнеса и обсудил аналогичные меры поддержки в этой сфере деятельности.