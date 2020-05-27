Чебоксары сэкономят на уличном освещении более 24 миллионов рублей

Почти девять тысяч ртутных уличных светильников в столице Чувашии заменят в этом году на светодиодные. Модернизация городского освещения стала одной из тем общегородского совещания.

По словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, обновление фонарей позволит экономить 23,9 миллиона рублей в год. При этом светильники будут приобретены в лизинг, платежи рассчитаны на два года и оплачивать их планируется за счет сэкономленных средств.

- Это переход на качественный уровень освещенности улиц, сохранение экологии и экономическая эффективность. Приобретать новые светильники планируем по конкурсу через лизинг. Через два года такие светильники станут собственностью муниципалитета, - отметил Ладыков на своей странице в Instagram.

В настоящее время, по словам представителей "Управления ЖКХ и благоустройства" и АО "Горсвет", в рамках модернизации управление наружным освещением переведено на автоматизированную систему. Экономия на услуге связи уже составила 225 тысяч рублей в год. Полностью переподключение будет завершено к 2024 году.

Сети наружного освещения модернизируются с применением современного кабеля, что позволяет сокращать потери и обеспечивать лучшую освещенность городских магистралей.

Отметим, замена светильников с ламами накаливания на светодиодные проводится в Чебоксарах с 2016 года, уже заменено более четырех тысяч единиц. Общая годовая экономия электроэнергии после этих мероприятий составила 7,6 миллиона рублей. В настоящее время на всех вновь вводимых и реконструируемых участках улично-дорожной сети применяются только светодиодные светильники.