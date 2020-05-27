Когда речь заходит о депутатах Госдумы России, избранных от Башкирии, многие просто пожимают плечами. Сидит человек в Москве на заседаниях, голосует - вот и вся его работа. Кто его вообще видел после выборов, разве он общается с простыми людьми? Для того чтобы узнать, что полезного сделали наши депутаты в Госдуме РФ для жителей своих избирательных округов, в прошлом номере мы открыли новую рубрику, в которой народные избранники рассказывают, какие проблемы им удалось решить во время VII созыва нижней палаты Федерального собрания РФ.

Многие проблемы депутат Госдумы РФ Рифат Шайхутдинов (в центре) решает после того, как побывает на месте и поговорит с людьми. Фото: Из личного архива Рифата Шайхутдинова

Тему продолжит Рифат Шайхутдинов, представляющий Нефтекамский избирательный округ, в который входят города Нефтекамск, Агидель и Октябрьский, Бакалинский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Краснокамский, Туймазинский, Шаранский, Янаульский районы Башкирии.

Поддержать словом и делом

- Каждый месяц я приезжаю в округ и провожу приемы граждан, - рассказал депутат. - Здесь постоянно находятся мои помощники, работает общественная приемная. Мы активно общаемся с гражданами и в социальных сетях - вместе с помощниками веду аккаунт приемной, отвечаю на запросы, комментарии пользователей.

Каждый обратившийся получает совет, как действовать дальше. По любому вопросу вырабатывается стратегия решения, направляются депутатские запросы во все ответственные органы. Многое удается решить оперативно благодаря конструктивному сотрудничеству с местными администрациями.

Надо сказать, что вне компетенций депутата находятся суды и следствие. Поэтому, когда люди приходят с запущенными проблемами, по которым суды уже вынесли решение, изменить что-либо невозможно. За помощью надо обращаться на ранних этапах развития ситуации.

Самой крупной победой Рифат Шайхутдинов считает сохранение Нефтекамского филиала БашГУ.

- Разговоры о его закрытии шли уже давно, но это единственное высшее учебное заведение в городе, да и на северо-западе республики - туда едут учиться ребята из многих близлежащих районов. Университет - это образованная молодежь, высокие профстандарты, рабочие места. Поэтому сохранение филиала стало одной из ключевых задач в моей работе в округе, - подчеркнул он.

Депутат обсуждал этот вопрос в федеральном министерстве, поднимал его на правительственном часе в Госдуме РФ. И вот в октябре прошлого года студенты и преподаватели успешно прошли аттестацию, и филиал продолжил свою работу.

На 2020 год было много планов, часть которых пришлось отложить из-за режима повышенной готовности. Но кое-что все же успели сделать: совместно с молодыми предпринимателями, главой республики Радием Хабировым и мэром города Ратмиром Мавлиевым открыли в Нефтекамске инновационный кластер для юных конструкторов и инженеров "АЛГАритм".

В процессе решения находится еще одна важная проблема.

- Жители Нефтекамска обратились ко мне с вопросом, возможно ли установить газоанализаторы для контроля состояния атмосферного воздуха? Для города это весьма актуально, поэтому я не мог остаться в стороне. Мэр идею поддержал, министр природопользования и экологии Башкортостана Урал Искандаров - тоже. Скорее всего, Нефтекамск получит не просто газоанализаторы, а станцию мониторинга качества атмосферного воздуха, - поделился Рифат Шайхутдинов.

Как там, наверху?

- В Государственной Думе РФ за мной закреплена законодательная сфера поддержки малого и среднего предпринимательства - я вхожу в состав соответствующего комитета. Кроме того, руковожу Экспертным советом по вопросам малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятости.

Я выступал с большим количеством законопроектов по защите бизнеса, повышению мер поддержки предпринимателей, чтобы каждый гражданин мог воспользоваться простыми и доступными средствами для реализации своей идеи, без сложных процедур регистрации и непонятной отчетности. Допустим, законопроект по переносу сроков обязательного использования онлайн-касс на 1 июля 2021 года, внесение корректировок в пресловутую 210 статью УК РФ - о неприменении ее к экономическим преступлениям, отмена для заключенных индивидуальных предпринимателей в части выплат страховых взносов, о праве бизнес-омбудсменов беспрепятственно посещать СИЗО и так далее. Выступаю за введение государственного субсидирования для реализации вводимых мер, таких как, например, маркировка.

В Госдуме РФ я один из двух внефракционных депутатов, поэтому законопроекты разрабатываю либо самостоятельно, советуясь с экспертами, либо в рамках специализированных рабочих групп, комитетов и комиссий. В этом смысле у законотворческой работы есть своя специфика. И в то же время я могу действовать независимо.

Хочу остановиться на таком вопросе, как корректировки в национальный проект по поддержке МСП, которые мы подготовили от экспертного совета, и меры поддержки бизнеса во время и после пандемии. Здесь мы с самого начала выступали за отмену налогов за определенный период, что и произошло по итогам последнего выступления президента страны Владимира Путина, за выплаты индивидуальным предпринимателям и самозанятым, за отмену автоматической блокировки счетов по ФЗ-115 и другим мерам. Надо сказать, что часть из них все-таки была принята правительством. Сейчас работаем над тем, чтобы ускорить получение предпринимателями поддержки.

Дарить благо и блага

- Еще в 2016 году для более эффективной работы в округе я учредил благотворительный фонд "Общее дело", в попечительский совет которого пригласил руководителей передовых предприятий округа, - рассказывает Рифат Шайхутдинов. - Как и обещал избирателям в ходе предвыборной кампании, перечисляю в фонд часть зарплаты депутата. Собранные деньги направляются на поддержку проектов, которые реализуют в округе активные граждане. Допустим, в 2019 году софинансирование из фонда получили более 15 проектов, вошедших в программу поддержки местных инициатив (ППМИ). На постоянной основе фонд работает и с благотворительными проектами: в Туймазах это центр помощи "Ковчег" по поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в Нефтекамске - магазин для малоимущих "Сундук добра".

Мелочей в этой работе нет. Например, 150 детей получили подписку на детский развивающий журнал "Раскраскин", который издает нефтекамский предприниматель Ильгиз Кручев. Постоянную поддержку получает центр дополнительного образования "Савитар" в Агидели, который работает с проблемными детьми.

Пандемия потребовала увеличения объемов помощи - тем, кто "на передовой" борьбы за жизнь и здоровье, и самым уязвимым категориям населения.

Так, все 11 городских и районных больниц округа получили инфракрасные рециркуляторы для очистки воздуха в помещении, а полицейские - несколько сотен комплектов многоразовых масок. Десятки продуктовых наборов доставили одиноким пенсионерам, инвалидам, малоимущим и оставшимся без средств к существованию. Также фонд направил деньги на ремонт помещений в Нефтекамской городской больнице. Сейчас работы временно остановлены из-за пандемии, но возобновятся, как только ограничения снимут.

В тему

Ни для кого не секрет, какие барьеры приходится преодолевать предпринимателям, чтобы реализовать свои идеи. Они могут быть блестящими, но без должной поддержки - остаться лишь мечтой. В 2019 году Рифат Шайхутдинов инициировал проведение в Уфе двух стратегических сессий Корпорации МСП. По их итогам на реализацию бизнес-проектов в республику привлечено более 2,3 миллиарда рублей.

- В работе сессий принимали участие и предприниматели из Нефтекамского округа. В частности, поддержку от Корпорации МСП получил Кармановский рыбхоз - крупнейший в регионе промышленный производитель живой и охлажденной рыбы, - прокомментировал итоги сессии депутат.

Также совместно со специалистами госкомитета РБ по предпринимательству, центра "Мой бизнес" и Лизинговой компании РБ Рифат Шайхутдинов провел два практических семинара, на которых предпринимателям Краснокамского и Дюртюлинского районов республики объясняли, как получить господдержку.