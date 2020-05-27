Гранты ульяновской программы "Агростартап" освоены на 90 процентов

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов лично ознакомился с ходом реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в регионе. Он посетил хозяйства-получатели господдержки в Новоспасском районе.

- Благодаря реализации нацпроекта, в прошлом году грантовой поддержкой "Агростартап" воспользовались 22 фермера из 12 районов области. На эти деньги было закуплено более 400 голов домашнего скота, более 30 единиц современной сельскохозяйственной техники и специального оборудования. Хочу отметить, что несмотря на сложные экономические условия, удалось сохранить все меры поддержки для отрасли АПК. По итогам первого квартала этого года в животноводстве Ульяновской области наблюдается положительная динамика. Отмечается увеличение численности крупного рогатого скота, растут объемы производства молока и мяса, - сообщил Сергей Морозов.

По словам заместителя председателя правительства - министра АПК и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семенкина, на 1 мая освоение денежных средств гранта "Агростартап" составило 92 процента. Из 22 получателей - 15 освоили господдержку в полном объеме, шесть фермеров - от 80 до 95 процентов и одно КФХ находится на стадии предварительных договоров на поставку товаров и оказания услуг.

- Развитие малых форм хозяйствования на селе является необходимым условием рентабельности сельхозпроизводства, сохранения занятости и устойчивого развития сельских территорий, - отметил Михаил Семенкин. - Одними из лидеров по освоению средств гранта стали крестьянско-фермерские хозяйства Новоспасского района. Сумма грантовой поддержки на развитие молочного скотоводства в двух хозяйствах района составила по 3,8 миллиона рублей каждому. Средства фермеры направили на строительство коровников на 20 голов, покупку высокопродуктивного стада, а также доильных аппаратов.

Юрий Коновалов и Сергей Артемьев являются членами сельхозкооператива "Станичный". Основным видом деятельности они выбрали смешанное сельское хозяйство: производство хлеба и мучных изделий, молока и молочной продукции, готовых кормов для животных, разведение крупнорогатого скота. В кооператив входят 39 человек. К 2024 году планируется увеличение их количества до 110 человек. Каждое КФХ победителя грантовой поддержки "Агростартап" направило на формирование неделимого фонда кооператива 1,45 миллиона рублей для приобретения оборудования - танка-охладителя, машины для фасовки молочной продукции, прицепа.

В Новоспасском районе на начало мая освоение грантовых средств в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициатив" достигло ста процентов. Напомним, главная цель проекта - повышение доходов и уровня жизни сельских граждан через создание и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, в том числе, КФХ и сельхозпотребкооперативов.

По словам председателя сельхозкооператива "Станичный" Герасима Туаева, важным аспектом становится реализации произведенной фермерской продукции.

- Мы сбываем молочные и мясные продукты и полуфабрикаты не только на территории Новоспасского района, но и за его пределами. Недавно подписали договор с сетью магазинов натуральных продуктов "Зеленая улица", где реализуется большая часть нашего ассортимента. Готовится договор на поставку в сеть магазинов "Гурман". Благодаря серьезной поддержке, мы ушли от домашнего сыроварения и ручной лепки пельменей к технологичному производству качественной продукции, получившей признание у жителей региона, - говорит председатель сельхозкооператива.

Для организации развозной торговли товара, произведенного членами кооператива, приобретен автомобиль УАЗ с рефрижератором. Это позволило осуществлять доставку и хранение продуктов при оптимальном температурном режиме. Чтобы расширить ассортимент хлебобулочных изделий и увеличить производительность труда, фермеры купили тестомесильное оборудование, оснащение для производства полуфабрикатов и сыроварню. В итоге удалось увеличить объемы производства на 70 процентов, а также ассортимент выпускаемой продукции. Общий объем инвестиций кооператива в 2019 году составил 4,3 миллиона рублей.

- Работать в структуре кооператива намного проще. Очень рад, что государство помогает развивать сельское хозяйство, и я в свое время воспользовался этим шансом. Благодаря этому на селе появляются новые рабочие места. По условиям соглашения о получении гранта в моем хозяйстве созданы рабочие места со средней заработной платой 25 тысяч рублей, - говорит глава КФХ Сергей Артемьев.