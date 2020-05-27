Кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой стартовал в онлайн-формате

Открывшийся 26 мая международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой "От всей души", который традиционно проходит в Ульяновской области, из-за текущей карантинной ситуации изменил свой формат.

Кинофестиваль в Ульяновске продолжится пять дней. Он впервые не имеет нумерации, потому что проходит в онлайне. Так, XI проходил в 2019 году, а XII предполагается провести в 2021-м. Программа нынешнего праздника из-за COVID-19 целиком перенесена в виртуальное пространство. Она называется "Смотрим дома" и станет своеобразным подведением итогов фестивального десятилетия.

С 26 по 30 мая на видеохостинге YouTube и в соцсетях будут организованы трансляции фильмов из конкурсных программ фестиваля за 10 лет его существования. Зрителям предлагается выбрать лучшую из представленных кинокартин. Ссылки для просмотра и голосования размещены в официальной группе "УльяновскКинофонда".

В программе примут участие многие известные деятели советского и российского кинематографа. В их числе актер и режиссер Андрей Соколов, кинорежиссер и сценарист Владимир Грамматиков, худрук детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский.

Главным событием программы станет онлайн-голосование, в котором принимают участие фильмы - лауреаты премии кинофестиваля, такие как "Бегство рогатых викингов" (2018 г.), "Время Первых" (2017 г.), "Небесный верблюд" (2016 г.), "Дедушка моей мечты" (2015 г.) и другие.

С 26 по 30 мая на видеохостинге YouTube и в соцсетях будут организованы трансляции фильмов

И настоящий подарок ждет поклонников самой прославленной телеведущей - ретроспектива фильмов о Валентине Леонтьевой. В их числе картина Дмитрия Хаустова "Последние 24 часа. Валентина Леонтьева".

Справка "РГ"

Фестиваль "От всей души" имени телеведущей Валентины Леонтьевой родился в Ульяновской области в 2008 году в память об известной всем детям и взрослым тете Вале, ведущей телепрограмм "В гостях у сказки" и "От всей души". Последние годы жизни Валентина Михайловна провела в поселке Новоселки, где и была похоронена на сельском кладбище.