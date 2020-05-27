Математическая модель определит, сколько нефти осталось в скважине

Доцент кафедры "Нефтегазовые технологии" Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Дмитрий Мартюшев разработал многомерную математическую модель, которая позволит спрогнозировать объем нефти в скважине и значительно снизить потери в добыче "черного золота" без дополнительных вложений.

- В процессе разработки скважины необходимо периодически останавливать работы и проверять, сколько нефти из нее еще можно добыть. Математическая модель позволит оценить потенциал пласта без остановки добычи, - пояснил Дмитрий Мартюшев.

Пермский ученый считает, что внедрение разработки на нефтяных месторождениях Пермского края поможет значительно сократить недоборы нефти, которые связаны с остановками скважин для исследования.