Модернизированный Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме

Стало известно о первом сверхзвуковом полете второго глубокомодернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.

Возможности второго опытного образца Ту-22М3М оценили в сверхзвуковом режиме. Об этом ТАСС сообщил источник в ОПК.

Напомним, глубокомодернизированный бомбардировщик Ту-22М3М сейчас проходит первый этап летных испытании на аэродроме Казанского авиационного завода (входит Объединенную авиационную корпорацию).

Как уточнил собеседник агентства, на сверхзвук самолетов вышел во время четвертого полета. Всего их было пять.

"При этом машина показала устойчивость и хорошую управляемость, обновленные системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме", - рассказал он.

Также он сообщил, что Ту-22М3М в процессе модернизации получат штанги дозаправки.

Ранее уже сообщалось, что дальность полета усовершенствованного ракетоносца может увеличиться с 6 до 8 тысяч километров.

Кроме того, известно, что в свой арсенал самолет получит гиперзвуковой "Кинжал" и новые противокорабельные ракеты, что существенно повысит его боевую мощь.