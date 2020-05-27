Жителей Вятки осудили за избиение медика, бравшего анализ на COVID-19

В Кировской области вынесен приговор двоим местным жителям, которые избили врача бригады скорой помощи, прибывшей для взятия медицинских анализов на коронавирус. Об этом сообщила прокуратура региона.

Мировой судья Кирово-Чепецкого района признал двоих братьев 30 и 34 лет виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью лицу в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".

Суд назначил каждому из них наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Напомним, вечером 17 апреля двое молодых мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметили, как из их дома на проспекте России города Кирово-Чепецка выходит врач скорой помощи. Они потребовали от него сказать, к кому конкретно приехали медики брать анализы на коронавирус. Получив отказ, братья избили врача. По данному факту следователи Кировской области возбудили уголовное дело.