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27.05.2020 10:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителей Вятки осудили за избиение медика, бравшего анализ на COVID-19

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кировской области вынесен приговор двоим местным жителям, которые избили врача бригады скорой помощи, прибывшей для взятия медицинских анализов на коронавирус. Об этом сообщила прокуратура региона.

Фото: iStock
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Мировой судья Кирово-Чепецкого района признал двоих братьев 30 и 34 лет виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью лицу в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности".

Суд назначил каждому из них наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 15 процентов заработка. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Напомним, вечером 17 апреля двое молодых мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заметили, как из их дома на проспекте России города Кирово-Чепецка выходит врач скорой помощи. Они потребовали от него сказать, к кому конкретно приехали медики брать анализы на коронавирус. Получив отказ, братья избили врача. По данному факту следователи Кировской области возбудили уголовное дело.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Нападения на медиков Пандемия коронавируса COVID-19

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