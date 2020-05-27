Сотрудники нижегородского Клинического диагностического центра (КДЦ) направили коллективную жалобу в СУ СК РФ по Нижегородской области. Повод - отсутствие доплат за работу с больными COVID-19.

С начала апреля порядка 20 рентгенолаборантов и медсестер КДЦ занимаются выполнением компьютерной томографии (КТ) для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и для тех, у кого эту инфекцию подозревают. Отдельный договор, как рассказали медсестры учреждения, с ними не заключили.

- Мы не отходим от пациентов, обслуживая до 50 человек за шестичасовую смену. А на собрании нам сказали: федеральные выплаты не положены. Мол, мы не стационар и не скорая помощь, - пояснила медсестра КДЦ Юлия Большакова.

Сейчас медсестрам выплатили, как они говорят, по четыре тысячи рублей аванса и дополнительно перечислили на карточки по 14 тысяч. Но это далеко не те 50 тысяч для среднего медперсонала, про которые говорилось во всех новостях.

- Я пошла туда работать, потому что у меня оклад 10 тысяч с копейками, - говорит Юлия. - В общей сложности выходит менее 25 тысяч со всеми надбавками и выплатами, а 50 тысяч - существенная сумма.

В минздраве Нижегородской области сообщили, что стимулирующие выплаты сотрудникам КДЦ попали под действие постановления правительства (ПП) РФ N 415. "Все выплаты в рамках федеральных гарантий были произведены в срок и в полном объеме. Учитывая важность работы сотрудников КДЦ, руководству КДЦ рекомендовано изыскать возможность дополнительного стимулирования на основе локальных актов медицинской организации", - говорится в ответе замгубернатора Давида Мелик-Гусейнова на запрос "РГ".

А у себя в соцсетях Давид Мелик-Гусейнов пояснил: люди не вполне понимают, что им гарантировано в рамках ПП. По его словам, сотрудники стационаров или "скорой", работающие с больными коронавирусом, могут рассчитывать на фиксированную выплату по ПП РФ N 484. Это те самые 50 тысяч для среднего медперсонала. Если медик оказывает помощь больному коронавирусом в поликлинике - то ему положен процент от стимулирующей выплаты, привязанный к заработной плате (ПП РФ N 415).

Медсестры говорят, что при переводе отделения КТ на круглосуточную работу с COVID-пациентами им обещали в качестве доплаты "те самые выплаты". Соглашаясь на эту работу в начале апреля, сотрудницы КДЦ в тонкости постановлений не вникали: делать КТ нужно было срочно.

В СУ СК по Нижегородской области, куда медсестры направили коллективную жалобу, пояснили, что проверяются все доводы каждого заявителя, считающего, что его права нарушены.

Вчера утром медсестры получили на подпись дополнительные соглашения к трудовым договорам. В документе сформулирована возможность "иных стимулирующих выплат" на основании приказа главного врача с оговоркой на "финансовые возможности работодателя". Про "50-тысячные" доплаты упоминаний нет. Как и про то, во сколько чиновники оценивают отработанные медсестрами с COVID-пациентами почти два месяца.

Пока верстался номер

Главный врач КДЦ Юрий Тарасов провел встречу с сотрудниками по вопросу доплаты за работу с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией. "Обсудили с коллегами сложившуюся ситуацию и рассказали о том, что планируем изыскать средства из бюджетов КДЦ для выплаты надбавок всем сотрудникам, которые оказывают помощь в это непростое время. Я благодарен и признателен нашим сотрудникам за то, что они делают в этих сложнейших условиях в период пандемии. Достаточно привести цифры, что за эти неполных два месяца, мы обследовали более 2700 пациентов, это практически получается 80-90, а порой 120 пациентов в течение суток. Конечно, это самоотверженный и нелегкий труд", - рассказал Юрий Тарасов.

Комментарии

Александр Маслов, управляющий партнер юридической компании "Войнов, Маслов и партнеры":

- Вопрос возник из-за нечеткости формулировок постановления правительства РФ N 484. С одной стороны, пункт 11 в нем говорит о медицинских организациях без конкретики, каких именно, а с другой - где речь идет о суммах, упоминаются лишь работники скорой медицинской помощи и работники, оказывающие медицинскую помощь в стационаре, что позволяет понимать это ограничительно и не выплачивать выплаты иным медицинским работникам из других организаций. Однако в разъясняющем письме от 06.05.2020 N 16-3/И/2-59-51 Минздрав РФ указывает, что хотя перечень работников устанавливается локальным актом медицинского учреждения, он может быть установлен и решением регионального минздрава. В Подмосковье, например, еще до этого разъяснения областной минздрав утвердил перечень организаций и должностей, в которые вошли не только стационары, но и поликлиники и другие медучреждения. Полагаю, что региональным актом министерства здравоохранения Нижегородской области можно было бы решить эту проблему, если в нем перечислить все медицинские учреждений, где персонал работает с COVID-19. Тогда были бы все основания для проведения выплат.

Олеся Шулева, адвокат:

- По постановлению N 415 правительства РФ доплаты медикам положены и, как утверждает региональный Минздрав, средства уже поступили. Согласно постановлению N 484 выплаты стимулирующего характера положены тем медицинским сотрудникам, которые непосредственно работают с гражданами, у которых выявлен COVID-19 и оказывают либо скорую медицинскую помощь, либо специализированную медицинскую помощь в условиях стационара. В пункте 12 постановления N 484 прописано, что в связи с наличием граждан с COVID-19 принимается локальный нормативный акт медицинской организации. Документ устанавливает перечень структурных подразделений и их сотрудников, которым дается право на установление выплат стимулирующего характера. Возможно, если подобный акт не был принят в указанном учреждении, то его принятие могло бы решить вопрос с выплатами. Но нужно смотреть все документы, чтобы ответить на вопрос о выплатах по существу.