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27.05.2020 18:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нижегородским медикам доплатят за КТ-обследования пациентов с COVID-19

Текст: Мария Волкова
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Губернатор Глеб Никитин поручил сделать дополнительные выплаты медработникам, делающим пациентам с COVID-19 КТ-обследования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Нижегородские медики пожаловались на отсутствие доплат за COVID-19

Напомним, "РГ" писала о том, что сотрудники нижегородского Клинического диагностического центра направили жалобу в региональный СУ СК из-за ситуации с выплатами за работу с больными коронавирусом. В региональном Минздраве пояснили, что медработникам были выплачены надбавки по постановлению правительства РФ № 415. А вот на фиксированную выплату по постановлению правительства РФ № 484 они рассчитывать не могут, поскольку не являются сотрудниками "скорой" или стационара, уточнили в ведомстве.

Глеб Никитин пояснил, что было принято решение выплатить сотрудникам надбавки за счет регионального бюджета. При этом сумма выплат будет соответствовать тем цифрам, которые прописаны в качестве федеральной надбавки младшему и среднему медперсоналу.

- Учреждения диагностического профиля и узловые медицинские учреждения региона хоть и не относятся к стационарам, но проводят КТ-обследования пациентам с подтвержденной пневмонией и с диагнозом COVID-19. Будет справедливо, если те, кто проводил такие обследования и при этом непосредственно контактировал с больными коронавирусом в ежедневном, круглосуточном режиме, тоже получат доплаты, - подчеркнул глава региона.

В пресс-службе уточнили, что в регионе обеспечены стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских организаций, работающим с пациентами с коронавирусом, на общую сумму более 340 миллионов рублей.

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