У главы Удмуртии выявили коронавирус

У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.

- Взятый у меня тест на новую коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Я продолжаю работать в режиме самоизоляции, нахожусь под наблюдением врачей, выполняю все рекомендации. К настоящему моменту повода для того, чтобы взять больничный, тем более госпитализироваться - нет, поэтому продолжаю работать. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты, - сказал Бречалов.

Он уточнил, что контактировал с заболевшим скорее всего после 21 мая.

По данным на 27 мая в Удмуртии зарегистрировано 583 случая коронавируса, 347 человек выздоровели, 14 умерли.