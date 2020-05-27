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27.05.2020 09:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Объяснить на пальцах

Программист из Уфы создает приложение с искусственным интеллектом для слепоглухих
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 113(8167)
20-летнего Артура Шайхатарова называют "башкирским Цукербергом", сравнивая с американским программистом, одним из разработчиков социальной сети Facebook. Оба доказывают: выбиться в "люди" можно за счет интеллекта. Но Артур хочет помочь тем, кому действительно сложно общаться из-за особенностей здоровья - слепоглухим. Этим летом он планирует презентовать усовершенствованное приложение LifeFeel с технологией искусственного интеллекта.
Артур Шайхатаров: Такие смарт-часы облегчают общение слепоглухих. Фото: из личного архива Артура Шайхатарова
Артур Шайхатаров: Такие смарт-часы облегчают общение слепоглухих. Фото: из личного архива Артура Шайхатарова

- Когда я впервые увидел "беседу" слепоглухих, как они прикасаются друг к другу руками, чтобы понять жесты, подумал: это ведь ужасно трудно. Вспомнил о них в девятом классе, когда серьезно увлекся программированием. Так и пришла идея создать приложение LifeFeel, которое поможет улучшить жизнь людям с проблемами зрения и слуха, - рассказал Артур.

Чувство жизни

Конечно, в мире есть и другие разработки, облегчающие общение слепоглухих людей. Например, тактильный дисплей Брайля, отображающий текст с помощью символов, которые можно "прочитать" пальцами. Но стоимость такого дисплея около 300 тысяч рублей, поэтому далеко не все могут его приобрести. А для использования LifeFeel достаточно иметь смарт-часы.

В основе разработки Артура Шайхатарова - технология передачи информации с помощью вибрации и азбуки Морзе. Чтобы понять особенности восприятия людей, которые не видят, Артур специально ходил в библиотеку для слепых и общался с ними. Благодаря своей настойчивости и упорству еще будучи одиннадцатиклассником Артур выиграл грант на сумму 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям. На эти деньги юный программист купил рабочий компьютер и смарт-часы, а также ездил в Москву и другие города, где общался со слепоглухими и тестировал приложение. Так и родился программно-аппаратный комплекс LifeFeel, который постоянно совершенствуется и дорабатывается теперь уже целой командой программистов и дизайнеров во главе с Артуром.

Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
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- Работать с LifeFeel достаточно просто. Для этого нужно ввести текстовую информацию на смартфоне. Приложение переведет сообщение на азбуку Морзе. В итоге слепоглухой получит сообщение на смарт-часы в виде вибрации: долгая - тире, короткая - точка. Правда, пользователю для расшифровки информации нужно знать азбуку Морзе. Но выучить ее даже легче, чем язык Брайля: каждую букву в морзянке обозначают тремя-четырьмя символами, а в алфавите для слепых - шестью. Освоить азбуку Морзе можно и с помощью нашего приложения: мы специально предусмотрели обучающую систему с тестированием, - объяснил программист.

Чтобы отправить ответное сообщение, пользователь должен набить его на экране смарт-часов с помощью кнопок "точка" и "тире", выдерживая определенные паузы.

Подключим интеллект

Однако, как показала практика, не всем людям с проблемами зрения и слуха удается с первого раза попасть на нужную кнопку. Поэтому Артур вместе с командой сейчас работают над созданием нейронной сети.

- Технология искусственного интеллекта позволит вводить информацию, рисуя буквы прямо на смарт-часах. Но для этого нужно очень много размеченных данных, то есть картинок с рукописными буквами. Ведь искусственный интеллект, как ребенок, которого нужно обучить разному написанию одной и той же буквы, тогда он сможет ее распознать самостоятельно, - объясняет Артур. - Чтобы ускорить результат, нам нужна помощь пользователей смартфонов в наборе информации. Чтобы принять участие в нашей разработке, надо перейти со своего телефона по ссылке lifefeel.ru и нарисовать несколько букв, предложенных на сайте. Это не займет много времени. Но каждая буква важна для нас.

Кроме того, в приложении предусмотрена "тревожная кнопка", которая в случае необходимости поможет обладателю смарт-часов быстро связаться со спасателями. Предварительная договоренность уже есть.

Фото: iStock
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- Это социальный проект, поэтому мы предполагаем, что приложение будет бесплатным и его сможет скачать любой желающий. В России живет около 15 тысяч людей с проблемами зрения и слуха. Думаю, LifeFeel хоть немного облегчит им жизнь. Поэтому наша главная цель - запустить проект, - отметил разработчик.

Как стать умником?

"Башкирский Цукерберг", в отличие от американского собрата, не зарабатывает миллионы долларов, хотя в свои 20 лет полностью обеспечивает себя финансово и помогает родителям. Он всего достиг сам и гордится этим. Сегодня Артур учится на втором курсе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и работает в отделе машинного обучения и искусственного интеллекта инновационной компании. Он разрабатывает приложения по распознаванию лиц водителя за рулем и создает беспилотные автомобили. Его идеи высоко оценивают в профессиональном сообществе. В прошлом году после презентации на престижной международной конференции TEDx о приложении LifeFeel узнал весь мир.

Все это впечатляет. Поэтому так трудно поверить, что в старших классах Артура едва не исключили из школы: слишком много уроков прогуливал. Даже педсовет собирали, с родителями разговаривали... Но когда прогульщик стал одним из победителей конкурса "Юниор-2018" национального ядерного исследовательского университета (НИЯУ)Московского инженерно-физического института (МИФИ), педагоги аплодировали ему стоя.

Фото: iStock
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- Родители на меня никогда не давили, а просто подкладывали разные книжки. Сначала классическую литературу, а затем учебники по программированию. В старших классах мне стало скучно заниматься только подготовкой к ЕГЭ, поэтому я почти полгода прожил в Москве, где ходил на форумы предпринимателей, стартаперов и айтишников, а также участвовал в различных конкурсах и олимпиадах, пропуская уроки. Времени на подготовку к ЕГЭ даже физически не было, но одержав победу на олимпиаде по информатике, я не сильно волновался, знал, что и так поступлю. Те, кто весь год зубрил и готовился, в итоге сдали экзамены хуже, чем я, - вспоминает Артур Шайхатаров.

Он считает: самое главное - найти себя, понять, в чем твое призвание, и правильно расставить приоритеты. Артур сумел сделать это еще в школе.

- На самом деле у меня нет секрета успеха. Нужно просто работать, ставить и выполнять задачи, видеть цель и стремиться к ней. Конечно, как любой мальчишка, я мечтаю завоевать мир. Но не ради денег - это не главное. Я согласен с высказыванием Стива Джобса: чтобы создавать что-то новое, нужно оставаться голодным, - подчеркнул Артур.

Справка "РГ"

Артур Шайхатаров участвовал во многих конференциях и олимпиадах. Так, кроме победы в конкурсе "Юниор-2018" НИЯУ МИФИ, он стал лидером в конкурсе "Мой первый бизнес", участвовал в конгрессе молодых ученых ИТМО и конференции TEDх, стал финалистом международной программы Social Impact Award и выиграл грант на сумму 500 тысяч рублей от Фонда содействия инновациям по программе "Умник".

Цифра

500 тысяч рублей выиграл в виде гранта Артур Шайхатаров на разработку LifeFeel.

Общество Наука Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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