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27.05.2020 09:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Когда сосед - помощник

В Удмуртии завершается смотр дворов и домов с наиболее благоприятными условиями жизни в режиме самоизоляции
Текст: Яна Шамаева (Ижевск)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 113(8167)
Жители многоэтажных домов Удмуртии до 31 мая могут успеть принять участие в конкурсе "Добрососедство18". Победители вместе со званием "Дом с высокой культурой самоизоляции" получат денежные призы. За первое место предусмотрено вознаграждение в 250 тысяч рублей, за второе - 200 тысяч, за третье - 150 тысяч. Результаты конкурса объявят 12 июня.
Фото: пресс-служба ижевского театра "Молодой человек" Фото: пресс-служба ижевского театра "Молодой человек"
Фото: пресс-служба ижевского театра "Молодой человек"

Жильцы домов-победителей смогут потратить деньги на капитальный ремонт общего имущества или благоустройство двора. Например, сделать озеленение, разбить цветник, поставить малые архитектурные формы, оборудовать велопарковку, отремонтировать входные группы.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Объединении советов домов Удмуртской Республики (ОСД), конкурс ради создания благоприятных условий жизни в режиме самоизоляции объявил в середине апреля глава региона Александр Бречалов. С тех пор социальные сети регулярно пополняются постами с рассказами ижевчан о новой добрососедской жизни в условиях распространения коронавируса.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
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Председатель ОСД Александр Евсеев считает, что такая инициатива поможет поощрить людей, которым в столь непростое время удалось не только наладить добрые соседские отношения, но и организовать взаимопомощь.

- Особенно нужна поддержка людям с ограниченными возможностями здоровья и одиноким пенсионерам, - говорит он. - И, судя по опубликованным постам, отзывчивых людей в Ижевске нашлось немало.

Так, почти все претенденты на победу через информационные доски в подъездах рассказывают людям о текущей ситуации с распространением коронавируса, вывешивают рекомендации Роспотребнадзора, а в некоторых домах даже бесплатно предоставляют средства индивидуальной защиты. Например, жильцы дома N 105 по улице Красногеройской обеспечили всех соседей многоразовыми и одноразовыми медицинскими масками, которые сшили самостоятельно, а также отправили их жильцам дома N 32 по улице Архитектора Берша. Кроме того, во дворе опоясали красной сигнальной лентой детские площадки и тренажеры, которыми в период самоизоляции пользоваться запрещено. Ежедневно в подъездах обрабатываются дезинфицирующими средствами места общего пользования, периодически - придомовая территория.

Есть и оригинальные решения. Например, в подъездах домов N 266 и 268 по улице Удмуртской появились бесконтактные кнопки выхода. Теперь людям не надо прикасаться к двери руками, чтобы открыть ее, также в подъездах появились локтевые дозаторы с антисептиком. По словам Александра Иванкина, жителя одной из этих многоэтажек, люди, которые находятся на строгом карантине, также могут "прогуляться" по двору с помощью онлайн-трансляций с камер видеонаблюдения.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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Житель дома N 105 по улице Красногеройской Станислав Широбоков считает, что люди в условиях пандемии начали внимательнее относиться друг к другу и искренне интересоваться потребностями соседей.

- Управдом знает всех лично, обзвонил всех жителей старше 60 лет и одиноких людей, чтобы узнать, как у них здоровье, в чем есть потребность, - рассказывает Станислав. - Стали снабжать их продуктами питания и лекарствами, звонят им теперь раз в два дня.

Каждому жителю дома N 105 по Красногеройской нашлось дело. Кирилл Логинов совсем недавно купил здесь квартиру, но уже активно включился в добрососедскую семью и сам сделал кварцеватель с возможностью программирования по времени и отключения по датчику движения. Кроме того, "замечательный сосед" соорудил переносные ворота для спортивной площадки, а его дети лепят разные фигурки из гипса и дарят их соседям.

- Завхоз все красит и ремонтирует по хозяйству, наводит порядок и раздает жильцам инвентарь. Женщины ухаживают за цветами и кустарниками, красят люки тепловых камер и подбеливают деревья, ежегодно моют окна в подъездах, - продолжает Станислав. - А маски всем шьет еще одна жительница дома - Яна. Даешь ей ткань, марлю, резинку, а она превращает их в удобную многоразовую маску.

Он считает, что совместный труд и забота друг о друге помогают сэкономить средства на содержание и обслуживание общедомового имущества, повышают качество жизни в доме, дворе, семьях, и люди потом не хотят переезжать из такого места. Станислав также поделился секретом, откуда дом берет деньги на расходы, пусть и небольшие.

Фото: Екатерина Манойло
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- У рачительного хозяина всегда есть заначка на черный день. У нас были деньги на замену лифтов. Решили с заменой повременить. Выделили средства на борьбу с инфекцией и вернули большую часть денег жильцам в качестве перерасчета квартплаты. На самом деле ничего сверхъестественного в этих простых мерах нет. Если жильцы привыкли взаимодействовать через общий чат, если управдом сумел заразить их своим неравнодушием - все просто: народ и инициативу проявляет, и правильные начинания поддерживает, - считает Станислав.

По словам жительницы дома N 61 по улице Школьной Натальи Вахитовой, в нем постоянно дезинфицируются подъезды, на площадках стоят флаконы с антисептиком. Также люди получили наборы, включающие перчатки, влажные салфетки и маски. Пенсионерам помогают с покупкой продуктов и лекарств. Сейчас дом живет под одним общим девизом: "Мы выбираем дом, а не болезнь!" А на одном из этажей жильцы даже разбили мини-сад.

- И наша детская площадка не пустует. Совсем недавно у нас появились скамейки, где жильцы нашего дома могут побеседовать по-соседски. Ведь наш двор огорожен забором и постоянно обрабатывается, поэтому на площадке безопасно, а это самое важное! Благодаря этому жители нашего дома не испытывают нужды посещать какие-либо парки и места скопления людей, - считает Наталья.

Вслед за ижевскими многоэтажками к конкурсу начали присоединяться и районы Удмуртии. К примеру, жители улицы Вятской в селе Якшур-Бодья сняли видеоролик о том, как дружно они живут и приходят на выручку соседям: шьют маски, бесплатно делятся рассадой, ходят в магазин за продуктами, вскапывают грядки и помогают с высадкой саженцев пенсионерам, своими силами привели в порядок дорогу.

Читателю на заметку

Как принять участие в конкурсе?

К участию в конкурсе "Добрососедство18" приглашаются управляющие компании, товарищества собственников жилья, инициативные группы жителей, советы многоквартирных домов. Для этого нужно в социальных сетях "ВКонтакте" или Instagram описать, как жители дома помогают друг другу в условиях самоизоляции, и обязательно поставить хештег #Добрососедство18 и отметить в посте @brechalov. На победу могут рассчитывать дома, в которых мероприятия по сплочению жителей были особенно массовыми и оригинальными.

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