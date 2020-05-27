Новости

Haval раскрыл внешность преемника классических внедорожников 16:22
Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством 16:21
В Кирове закрыли на карантин стационар больницы скорой помощи 16:19
"Массандра" после приватизации останется в собственности Крыма 16:16
Норвежская семья обнаружила могилу викингов под полом своего дома 16:10
В Нижнем Новгороде во время самоизоляции выросло число бытовых преступлений 16:10
Роспотребнадзор: Человек не может заразиться коронавирусом от кошки 16:09
Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы 16:09
Видео: очень странный способ зарядить Tesla Model X 16:00
Собянин предложил разрешить москвичам прогулки в тестовом режиме 15:59
Собянин: Предлагаем с 1 июня раскрыть всю непродовольственную торговлю в Москве 15:56
На Вятке в деле бывшего вице-губернатора выявили новые факты взяток 15:56
Борисов: Путин получит план восстановления экономики 1 июня 15:50
Экс-кандидат в президенты призвал ввести в США 4-дневную рабочую неделю 15:45
Минкультуры попросит Роспотребнадзор открыть музейные парки в июле 15:40
В Москве отменили 3,4 тыс. штрафов водителям из-за ошибок в пропусках 15:39
Польза популярных препаратов с омега-3 оказалась преувеличенной 15:38
В Орле обрушилась кровля спортзала 15:35
Глава HBO Max: Режиссерской версии "Лиги справедливости" не существует 15:33
В Казани нашли самую дорогую съемную квартиру в Поволжье 15:30
Как сбить цену при покупке подержанного автомобиля 15:30
Вышел русский трейлер хоррора про онлайн-экзорцизм "Час дьявола" 15:27
Синоптики предупредили о прохладном начале лета в Москве 15:24
Кремль сообщил о переносе саммитов БРИКС и ШОС 15:13
В Индии скончался йог, который не пил и не ел 80 лет 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
Зачем нужно тестирование на иммунитет к коронавирусу
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
В России с 1 июня начнут снимать ограничения для внутреннего туризма
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
Видеоинтервью: Как Роспатент борется с коронавирусом и помогает изобретателям
27.05.2020 15:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Казани нашли самую дорогую съемную квартиру в Поволжье

Текст: Олег Платонов (Казань)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

200 тысяч в месяц - именно столько стоит аренда самой дорогой квартиры в месяц в ПФО. Находится она в центре Казани на улице Касаткина. За эти деньги съемщик получает двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью в 200 квадратных метров с сауной и джакузи. Современным ремонтом и дорогой техникой, а так же с видом на Казанку. Такие данные предоставлены по результатам исследования аналитического центра агентства "Циан".

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Квартиры в новостройках Москвы дорожают на 110 тысяч рублей в месяц

На втором месте в рейтинге расположились апартаменты в Самаре, но уже площадь их составила 215 "квадратов". Месяц аренды обойдется в 190 тысяч рублей.

Далее по списку находится Уфа. За квартиру в 180 метров нужно будет оставить 180 тысяч рублей. Примечательно, что в Мордовии, Марий Эл и Удмуртии максимальный уровень стоимости аренды в месяц не превышает 50 тысяч рублей в месяц.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Башкортостан ПФО Татарстан ПФО Самарская область Самара ПФО Башкортостан Уфа

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа
Попова: Россия действовала на опережение в борьбе с коронавирусом
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
В Москве изменилась пропускная система
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
Зачем компании перекупают топ-менеджеров во время пандемии