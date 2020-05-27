В Казани нашли самую дорогую съемную квартиру в Поволжье

200 тысяч в месяц - именно столько стоит аренда самой дорогой квартиры в месяц в ПФО. Находится она в центре Казани на улице Касаткина. За эти деньги съемщик получает двухуровневую пятикомнатную квартиру площадью в 200 квадратных метров с сауной и джакузи. Современным ремонтом и дорогой техникой, а так же с видом на Казанку. Такие данные предоставлены по результатам исследования аналитического центра агентства "Циан".

На втором месте в рейтинге расположились апартаменты в Самаре, но уже площадь их составила 215 "квадратов". Месяц аренды обойдется в 190 тысяч рублей.

Далее по списку находится Уфа. За квартиру в 180 метров нужно будет оставить 180 тысяч рублей. Примечательно, что в Мордовии, Марий Эл и Удмуртии максимальный уровень стоимости аренды в месяц не превышает 50 тысяч рублей в месяц.