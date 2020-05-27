В Нижнем Новгороде во время самоизоляции выросло число бытовых преступлений

В среду на заседании Городской Думы начальник Управления МВД России по Нижнему Новгороду Андрей Басов подвел итоги оперативно-служебной деятельности полиции за минувший год. Отвечая на вопрос депутатов, Басов озвучил данные за период режима самоизоляции.

- Бытовые преступления в настоящий момент у нас растут, как и случаи суицидов. Я вам статистику примерную приведу. Если ранее в неделю до введения самоизоляции у нас постоянно регистрировалось два-три факта, то в настоящий момент в неделю семь-восемь практически стабильно. Также идет рост бытовой преступности именно на почве злоупотребления алкоголем. Семейно-бытовые конфликты, нанесение тяжких телесных повреждений, - сообщил глава нижегородского УМВД.

Видеотрансляция заседания доступна на сайте Гордумы Нижнего Новгорода.

В то же время за минувший год в городе сократилось число тяжких насильственных преступлений (на 10,9 процента), уличная преступность (на 8,4). Раскрываемость совершенных преступлений составила 93,3 процента.

Андрей Басов пояснил, что остается напряженной ситуация с мошенничеством. Участились случаи кражи денег с банковских карт через интернет и мобильную связь, а также обман пожилых людей преступниками, представляющимися сотрудниками коммунальных и социальных служб. Он обратился к депутатам с просьбой помочь разъяснить гражданам необходимость соблюдать все меры предосторожности.