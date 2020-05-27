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27.05.2020 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье задержаны подозреваемые в убийстве пяти взрослых и ребенка

Текст: Анна Шепелева

В Оренбургской области правоохранители задержали подозреваемых в убийстве шести человек, в том числе семилетнего ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В январе 2018 года в Оренбурге был убит предприниматель и его сын-дошкольник. Через год в его собственном доме убили директора одной из крупных компаний, а также его супругу и водителя. В мае 2020 года в дачном доме был убит еще один предприниматель.

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По всем фактам расследовались уголовные дела. Отрабатывались версии преступлений, устанавливались контакты потерпевших, опрошены тысячи человек.

В результате подозреваемые в совершении особо тяжких преступлений задержаны. Это трое жителей Оренбурга - молодые мужчины 27, 28 и 29 лет. Двоих задержали на улице, одного в квартире. Еще двое подозреваемых из этой группировки, 24 и 25 лет, доставлены оперативниками из Новосергиевского района региона. Все они заключены под стражу, пояснила Ирина Волк.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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