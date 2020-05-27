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27.05.2020 18:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Месяц не видела маму"

В Пензе бороться с коронавирусом врачам помогают студенты
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 113(8167)
- Очень соскучилась, не знаю, когда смогу ее обнять, - говорит Ирина Семенова, ординатор горбольницы № 4 города Пензы.
Фото: Наталья Саванкова/РГ Фото: Наталья Саванкова/РГ
Фото: Наталья Саванкова/РГ

С 20 апреля студентка работает в красной зоне стационара, лечит больных с подтвержденным COVID-19. В этой небольшой больнице, затерявшейся в тишине соснового бора на окраине города, она проходила практику. Когда с 20 апреля медучреждение перепрофилировали под лечение коронавирусных пациентов, главврач спросил у всех сотрудников, будут ли они продолжать работу. Ирина согласилась не раздумывая. Даже с мужем не успела посоветоваться. Он у нее не медик, решение жены воспринял стойко, молча передал ключи от машины - ей они теперь нужнее.

Фото: Наталья Саванкова/РГ
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Жизнь в больнице с того самого дня резко переменилась. "Скорые" стали приезжать чаще, и кислородные маски, которые подвели к каждой койке, оказались очень востребованы. У Ирины каждый день на обходе по 30-40 человек, пока наплыв больных не спадает. В палатах лежат пациенты от 25 до 80 лет. За костюмом и защитными очками больные не видят, что перед ними совсем еще девочка.

Смена ординатора длится с 8 до 16 часов. Все это время ординатор Семенова не покидает красную зону, ей так проще. Говорит, что можно перетерпеть и голод. Максимум, что может себе позволить, - глоток воды или молока, его бесплатно привозят в больницу.

- Что для меня труднее всего? Видеть, как растет температура на градуснике, хотя больной уже неделю принимает антибиотики. Меняем терапию, а вирус не сдается. Вот от этого на душе тяжело, - признается Ирина.

Домой попадает под вечер, когда заполнены все истории болезни и сданы отчеты. Ужинать и в постель, чтобы утром опять встать без десяти шесть.

- Сны - нет, не вижу, - удивляется собственным наблюдениям Ирина. - Вот закончится это все, тогда выспимся.

В пензенских больницах с коронавирусными пациентами работают 26 студентов-медиков.

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