В Пензе бороться с коронавирусом врачам помогают студенты

- Очень соскучилась, не знаю, когда смогу ее обнять, - говорит Ирина Семенова, ординатор горбольницы № 4 города Пензы.

С 20 апреля студентка работает в красной зоне стационара, лечит больных с подтвержденным COVID-19. В этой небольшой больнице, затерявшейся в тишине соснового бора на окраине города, она проходила практику. Когда с 20 апреля медучреждение перепрофилировали под лечение коронавирусных пациентов, главврач спросил у всех сотрудников, будут ли они продолжать работу. Ирина согласилась не раздумывая. Даже с мужем не успела посоветоваться. Он у нее не медик, решение жены воспринял стойко, молча передал ключи от машины - ей они теперь нужнее.

Жизнь в больнице с того самого дня резко переменилась. "Скорые" стали приезжать чаще, и кислородные маски, которые подвели к каждой койке, оказались очень востребованы. У Ирины каждый день на обходе по 30-40 человек, пока наплыв больных не спадает. В палатах лежат пациенты от 25 до 80 лет. За костюмом и защитными очками больные не видят, что перед ними совсем еще девочка.

Смена ординатора длится с 8 до 16 часов. Все это время ординатор Семенова не покидает красную зону, ей так проще. Говорит, что можно перетерпеть и голод. Максимум, что может себе позволить, - глоток воды или молока, его бесплатно привозят в больницу.

- Что для меня труднее всего? Видеть, как растет температура на градуснике, хотя больной уже неделю принимает антибиотики. Меняем терапию, а вирус не сдается. Вот от этого на душе тяжело, - признается Ирина.

Домой попадает под вечер, когда заполнены все истории болезни и сданы отчеты. Ужинать и в постель, чтобы утром опять встать без десяти шесть.

- Сны - нет, не вижу, - удивляется собственным наблюдениям Ирина. - Вот закончится это все, тогда выспимся.

В пензенских больницах с коронавирусными пациентами работают 26 студентов-медиков.