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27.05.2020 18:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Золото молчания

В Пензе глухонемые швеи одели врачей для красной зоны
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 113(8167)
В небольшом швейном цехе "Ника" стоит гул машинок. За ним почти не слышно слов. Здесь привыкли обходиться без них. Сотрудницы общаются жестами.
Фото: Наталья Саванкова/РГ Фото: Наталья Саванкова/РГ
Фото: Наталья Саванкова/РГ

- Это у вас так заведено? - удивляются журналисты.

- Нет, специфика предприятия. Мы создаем рабочие места для людей с инвалидностью. Из 70 человек больше половины имеют нарушения слуха и речи, - объясняет врио директора швейного цеха Иван Васин.

В Пензенской области ввели новые доплаты сотрудникам больниц

До пандемии здесь изготавливали спецодежду, в основном для пищевой промышленности и ресторанов. Но с марта стали поступать необычные заказы от местных больниц. Они просили защитную одежду для медиков, работающих с зараженными пациентами.

Технологи совместно с врачами разрабатывали модели и выбирали ткань, которая должна удовлетворять, казалось бы, невыполнимым требованиям: быть непроницаемым барьером для внешнего воздействия и одновременно комфортной для носки минимум восемь часов подряд.

Одноразовые комбинезоны почему-то вызывали у врачей чувство незащищенности, а у администрации больниц - тихий ужас: это сколько же денег приходится отправлять в утиль! Требовалась одежда, которая выдержит дезинфекцию химрастворами и высокими температурами в автоклавах.

Фото: Наталья Саванкова
В Пензе для больных коронавирусом пишут плакаты со словами поддержки

Технологам пришлось поднять советские госты. Образцы ткани закупили в столице. Первые экспериментальные модели испробовали на себе врачи местной клиники, одной из первых начавшей принимать пациентов с COVID-19.

- В итоге прижились две модели - комбинезон на молнии для реанимации и противочумный комплект, в который входят брюки, халат на завязках сзади, фартук, бахилы и косынка. Карманы не положены. Рукава на резинках, чтобы плотно облегали перчатки. Костюм полностью закрывает тело с головы до пяток, даже волосы не имеют контакта с открытым воздухом, - демонстрирует его на себе технолог Анна Лантаева.

Ткань абсолютно не пропускает воду, и при этом в ней практически не потеешь. Состав в коммерческих целях не раскрывается, но на 35 процентов она состоит из хлопка. Такой костюм выдерживает как минимум 15 циклов использования, а по цене ненамного дороже одноразового.

За месяц с небольшим цех уже пошил более 5000 костюмов для медиков. Они настолько востребованы, что не успевают попадать на склад. Курьеры приезжают за ними со всех районов Пензенской области. Были заявки из других регионов, но пока цех едва успевает одевать пензенских докторов и медсестер.

Самое сложное оказалось получить регистрационное удостоверение на медизделие. Раньше для этого требовалось минимум полгода, сейчас процедуру ускорили, на рассмотрение заявки отводится пять рабочих дней. Но чтобы подготовить весь пакет документов, необходимо провести испытания и отправить опытный образец на экспертизу в аккредитованную лабораторию. Их по стране не так много, очередь в каждую расписана на месяц вперед. У пензенских глухонемых мастеров на всю процедуру ушло три недели времени и почти миллион рублей.

В цехе также шьют защитные маски, но не на продажу, а для больниц. Швеи сами сидят в таких, меняя их каждые два часа. В конце рабочего дня стирают и гладят.

Расширять производство пока не планируют. Для этого необходимо более просторное помещение. Согласно требованиям безопасности швейные машинки пришлось поставить на два метра друг от друга.

5000 тестов подарили области

Ульяновская компания "ТестГен" наладила выпуск систем для выявления в реальном времени COVID-19. Они позволяют определить наличие коронавируса в пробе, взятой со слизистой оболочки носо- или ротоглотки, с точностью более 96 процентов на ранних стадиях заражения.20 мая компания получила европейский сертификат соответствия на свой набор реагентов, а ранее - регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Первые 5000 диагностических наборов ульяновская фирма передала на нужды своего региона. Еще столько же поступит в лечебные учреждения области в июне.

Производственные мощности фирмы позволяют выпускать до 50 тысяч тестов в сутки, а в перспективе - до двух миллионов в месяц. Это существенные масштабы с учетом того, что за два месяца во всей России, по данным Роспотребнадзора, было сделано около семи миллионов тестов.

Подготовил Алексей Юхтанов, Ульяновск

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