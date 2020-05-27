В Пермском крае арестовали женщину, не платившую алименты

В Пермском крае судебным приставам пришлось арестовать на 10 суток 30-летнюю местную жительницу, которая долгое время не выплачивала алименты на содержание своего ребенка.

Как пояснили в пресс-службе ФССП по Пермскому краю, женщина уклонялась от своих родительских обязанностей, не проживала по месту регистрации и вела асоциальный образ жизни. Чтобы установить местонахождение должницы, судебный пристав объявил ее в исполнительный розыск. В результате продолжительных разыскных мероприятий, ее удалось обнаружить.

В разговоре с судебным приставом женщина отказалась от исполнения требований исполнительного документа. Более того, должница утверждала, что вообще никогда не рожала ребенка. Сотруднику ФССП потребовалось немало времени на то, чтобы восстановить события прошлого и вернуть женщине внезапно потерянную память. В конце концов безответственная мать призналась, что в последний раз видела дочь в роддоме, судьбой девочки никогда не интересовалась и не предпринимала никаких действий, чтобы ее разыскать.

За неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в отношении гражданки был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде 10 суток ареста.