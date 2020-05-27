Пензенский зампред оштрафован и лишен водительских прав

В Ленинском районном суде подтвердили информацию о лишении зампреда правительства Пензенской области Валерия Беспалова водительских прав на полтора года. Он также выплатит штраф в 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Его вина в суде была полностью доказана.

Инцидент произошел в феврале этого года. В Сеть попало видео, на котором человек, очень похожий на Беспалова, мешал сотрудникам ДПС составлять протокол на пьяную женщину. Как выяснилось позже, она находилась за рулем иномарки, принадлежавшей Беспалову, сам он сидел рядом на пассажирском кресле. Машину остановил патруль ГИБДД на подъезде к Пензе. Проверка, в каком состоянии находился сам чиновник, в рамках данного административного дела не проводилась.

Мировой суд участка №5 Ленинского районного суда признал вице-премьера Беспалова оштрафован и лишен на 1,5 виновным по статье 12.8 КоАП РФ.

Скандал пока никак не отразился на служебном положении чиновника. На момент вынесения судебного решения он продолжал работать в должности зампреда, курируя минпром и управление информатизации. В пресс-службе правительства Пензенской области пояснили, что пока не давалась оценка действиям Беспалова на предмет соответствия кодексу этики государственных служащих.