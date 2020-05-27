В Татарстане начали праздновать 100-летие ТАССР

Сегодня Татарстан принимает поздравления: ровно сто лет назад, 27 мая 1920 года, ВЦИК и Совнарком РСФСР приняли декрет об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).

И хотя официально днем рождения республики считается 25 июня 2020 года, когда власть в Казани перешла к временному революционному комитету образованной автономии, отмечать юбилей в Татарстане решили с сегодняшнего дня.

По такому случаю в столице республики пройдет торжественное заседание Госсовета РТ, состоится гашение памятных почтовых марок, выпущенных тиражом 250 тысяч экземпляров, и презентация памятных серебряных трехрублевых монет.

Повидала на своем веку

Процесс становления новой республики оказался намного сложнее, чем предполагали современники. В тот период ТАССР пережила эмиграцию и потерю части национальной интеллигенции, голод и коллективизацию. Тяжелые испытания выпали на ее долю и в годы Великой Отечественной войны. В боях на всех фронтах войны участвовало около 700 тысяч уроженцев Татарстана.

Свыше 225 фронтовиков были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе пограничник Никита Кайманов, защитник Брестской крепости Петр Гаврилов, легендарные летчики Михаил Девятаев и Фарид Фаткуллин, водрузивший Знамя Победы над рейхстагом Гали Загитов. В тяжелые военные годы республика стала одним из важнейших регионов по производству боевой техники. Здесь готовили резерв действующей армии, выпускали боевую технику и лечили раненных.

Непростыми выдались послевоенные годы, когда стало бурно развиваться народное хозяйство, в республике началось освоение большой нефти и строительство на Каме комплекса нефтехимических производств и завода - автогиганта.

Это не только закалило республику, но и стало залогом всех ее последующих успехов. Сейчас Татарстан входит в число ведущих регионов России. Это здесь впервые в стране объявили тотальную войну трущобам, внедрили электронные госуслуги и разработали долгосрочную стратегию социально-экономического развития региона, начали использовать цифровые двойники нефтяных месторождений и построили целый город для айтишников - Иннополис, открыли высокотехнологичные медицинские и инжениринговые центры, провели Всемирную Универсиаду-2013.

"За 100 лет мы прошли сложный путь. Сегодня Татарстан - территория, устремленная в будущее, где комфортно жить и трудиться, предмет нашей гордости и уверенности в завтрашнем дне, - считает президент РТ Рустам Минниханов. Об этом он заявил, объявляя 2020-й год Годом 100-летия ТАССР. - В основе успехов республики - созидательный труд многих поколений татарстанцев. И люди, безусловно, всегда будут в центре нашего внимания".

В Татарстане уже удалось сдвинуть с мертвой точки решение самых острых проблем, волнующих жителей. Это плохие дороги, отсутствие благоустроенного жилья и низкое качество городской среды.

Соединили берега

Достаточно один раз на автомобиле съездить в некоторые другие регионы - и сразу понимаешь, насколько же все гладко, причем в прямом смысле слова, в Татарстане. Теперь даже в глухих деревнях республики ухабы встретишь нечасто.

По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, только в прошлом году в республике построили почти 94 километра региональных дорог, а отремонтировали почти втрое больше. Двадцать два сельских населенных пункта соединили дорогами с твердым покрытием протяженностью около 70 километров.

Более того, в последние годы в регионе всерьез взялись за подъездные пути к семейным фермам и животноводческим комплексам, а также и садоводческим обществам. Дороги и мосты соединяют, поэтому они в республике на особом контроле.

Ветеран труда Геннадий Платонов с ужасом вспоминает то время, когда его родной Чистополь, расположенный на берегу Камы, был буквально отрезан от "большой земли". В столицу республики было не доехать.

- Раньше на Каме ходили два паромные переправы, - рассказывает он. - И чтобы добраться, например, из Казани домой, на другой берег реки, особенно во время посевной, в Сорочьих горах можно было сутки простоять в очереди. Но это летом А в межсезонье в Казань приходилось ехать вообще через Набережные Челны, что на 3-4 часа удлиняло путь. Поэтому, когда построили в 2002 году сдали в эксплуатацию первую очередь моста, нашей радости не было предела: каких-то 2-2,5 часа - и ты в столице Татарстана!

Кстати, уникальный мост через реку Кама протяженностью 1608 метров с четырехполосным движением и с двумя 150-метровыми пролетами для прохода судов строили десять лет. Он обеспечил подход к автодороге Казань - Чистополь - Бугульма - Оренбург.

Вытянули счастливый билет

Другой уникальный проект, круто изменивший жизнь почти 47 тысяч семей татарстанцев, - это Программа ликвидации ветхого жилья, принятая в республике по инициативе первого президента РТ Минтимера Шаймиева в 1995 году.

- Это было очень непростое время, - вспоминает министр строительства архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов. - В республике, особенно в исторических городах - Казани, Елабуге, Бугульме и Чистополе - остро стояла проблема улучшения жилищных условий людей, проживающих в ветхих домах. Некоторые из них были построены сто, а то и триста лет назад. А после того, как был принят закон о приватизации жилья, эти граждане и вовсе оказались социально незащищенными. Необходимо было восстановить социальную справедливость.

Впервые для финансирования госдарственной программы были привлечены внебюджетные средства. Всего с 1995 по 2004 год в рамках проекта было посртроено 763 дома общей площадью 2 905,9 тысячи квадратных метров. Жителям трущоб бесплатно предоставили 48 577 квартир.

- Я до сих пор не верю, что живу в отдельной четырехкомнатной благоустроенной квартире в новом микрорайоне, - говорит многодетная мать Лариса Васильева. - У меня четверо детей. В лихие 90-е мы жили в коммуналке. Комната 13,7 квадратных метра. Горячей воды нет, одна кухня на семь семей. Среди соседей - и алкоголики, и уголовники, и члены криминальной группировки "Хади Такташ". Под окнами - зоопарк. В пору было выть вместе с шакалами. Если бы не программа ликвидации ветхого жилья, не видать нам бесплатной квартиры. Мы вытянули счастливый билет.

Среда со знаком качества

Сегодня Казань не узнать. К 2005 году, когда отмечалось тысячелетие города, она преобразилась до неузнаваемости. Однако назвать ее городом, удобным для жизни, даже после Универсиады -2013 можно было весьма условно.

В столице Татарстана, расположенной на берегу красивейших рек Волги и Казанки, к воде было трудно подступиться. Не хватало современных общественных пространств, удобных для прогулок с детьми, занятий спортом, да и просто общения с друзьями. За решение этой проблемы власти Татарстана взялись в 2017 году. По инициативе президента РТ Рустама Минниханова, была разработана республиканская программа "Формирование современной городской среды на территории Республики Татарстан", в рамках которой в городах и райцентрах появились новые набережные, а затем - парки и скверы.

- Такой программный подход позволяет создать равные условия для полноценного, здорового и активного образа жизни людей не только центральных, но и периферийных районов городов республики, - говорит директор НИиПИ Градплан города Москвы, член Экспертного совета при Министерстве строительства и ЖКХ РФ по формированию комфортной городской среды Дина Саттарова. - Особенно важно, что все решения, касающиеся благоустройства, в республике принимают с участием жителей.

По ее словам, проект развития набережных системы озер Кабан в Казани стал одним из самых успешных в отечественной практике и первым в стране был удостоен международной премии International Planning Excellence Awards 2019. Его реализация позволила не только создать в столице Татарстана знаковое общественное пространство, положить начало восстановлению экологической инфраструктуры.

Вслед за общественными пространствами в Татарстане решили привести в порядок придомовых территорий. В рамках новой президентской программы "Наш двор" в ближайшие четыре года в республики планируют благоустроить 6775 дворов.