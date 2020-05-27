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27.05.2020 09:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дворец на башкирском холме

В Буздякском районе расположен необычный архитектурный комплекс
Текст: Олеся Нематова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 113(8167)
Благодаря акции "30 уникальных мест Башкортостана", приуроченной к 30-летию "Российской газеты", читатели открывают для себя много нового и сами пишут об озерах, скалах и других достопримечательностях, связанных с какими-либо легендами, преданиями, природными феноменами. Читательница "РГ" Ляйсан Ялаева рассказала не о природном, а рукотворном чуде - самом настоящем дворце, который по масштабам и красоте не уступает владениям турецких султанов.

Речь идет о родовой усадьбе Тевкелевых в селе Килимово Буздякского района.

Основатель рода татарский мурза Алексей Иванович (настоящее имя Кутлу-Мухамет Маметев) сделал военную карьеру еще при Петре I. Он основал города Челябинск, Орск и более 20 крепостей. Однако Алексей Тевкелев известен не только подвигами на войне, но и своей жестокостью. Безжалостно, твердой рукой подавлял он башкирские восстания, истребил более двух тысяч человек. Народ сохранил о нем немало преданий и легенд, и все - со знаком минус. К примеру, вот строки из башкирской народной песни "Тефтилэу" ("Тевкелев"):

"Крутые скалы на брегах Идели,

Здесь Тевкелев отдал приказ на бойню.

Огонь, что сжег башкирские деревни,

Позолотил полковника погоны".

Фото: издание Книжного магазина И.И. Доррер
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Тем не менее в 1740-х годах Алексей Тевкелев, получив земли в Уфимской губернии, поселился в своих владениях. Правда, усадьба была построена уже после его смерти, в 1852 году, а история не сохранила имени архитектора этого проекта.

- Двухэтажное кирпичное здание, расположенное на холме, хорошо видно издалека. Рядом с ним стоит мечеть и расположен парк. Глядя на эту красоту, складывается впечатление, что ты находишься в Средней Азии или очутился в эпоху Османской империи. Настолько нехарактерен для Башкирии этот дворец, что мимо него не пройти. Хочется пройти внутрь, потрогать стены, прочувствовать эту неповторимую атмосферу. Примечательно, что он сохранился в идеальном состоянии. Сейчас здесь располагается татарский историко-культурный центр, - рассказала Ляйсан Ялаева.

Дворец Тевкелева построен в стиле классицизма с использованием мотивов восточной стилистики и элементов зодчества. Здание украшают шестигранные колонны. Как рассказали в администрации Буздякского района, стены и потолки залов второго этажа были декорированы арабесками и геометрическим орнаментом, стены вестибюля и помещения, расположенного над ним, - круглыми и восьмигранными цветными медальонами. Печи, размещенные в углах залов и покрытые изразцами, служили одним из элементов украшения.

Кстати

Старожилы вспоминают, что в советское время здание хотели разобрать на кирпичи, но дворец был построен настолько капитально и добротно, что от этой затеи пришлось отказаться. Поэтому вскоре здесь открыли среднюю общеобразовательную школу.

В тему

Потомки Алексея Тевкелева огромное внимание уделяли образованию. Они строили за свой счет школы и обучали детей грамоте. Кроме того, приняли участие в строительстве медресе "Галия", вложив в нее огромные денежные средства.

Общество История Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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