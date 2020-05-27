Клубнику, выращенную своими руками, скоро будут пробовать воспитанники детского социально-реабилитационного центра "Маленький принц". А летом на столе у ребят появятся созревшие в теплицах огурцы и помидоры. Особый режим из-за пандемии коронавируса не только не помешал детворе постигать тонкости мастерства садоводов и огородников, но и пошел на пользу - прежде всего дал возможность находиться рядом с воспитателями круглые сутки. Почти как дома.

- К нам, как правило, на непродолжительное время, попадают ребятишки, оставшиеся без попечения родителей, в том числе сироты, отказники, безнадзорные, состоящие на профилактическом учете, а также те, чьи семьи оказались в трудной ситуации, - говорит замдиректора центра Елена Никитина. - Например, в начале мая поступили четверо детей, у которых сгорел дом. Папа с мамой, которая ждет пятого ребенка, забрали всех уже через неделю, как только нашли подходящее жилье.

Центр рассчитан на шестьдесят человек, но сейчас здесь задержались чуть больше двадцати (за месяц приняли троих - в отдельную группу). Это те, кто до объявления режима самоизоляции не смог вернуться домой. И те, кому возвращаться просто некуда. В детские дома пока никого не берут. А сотрудники реабилитационного центра проводят с воспитанниками гораздо больше времени и уделяют больше внимания, которого этим детям в жизни так не хватает.

В отсутствие внимания, понимания и положительных примеров со стороны взрослых подросткам сложно адаптироваться в обществе. Не говоря уже о проблемах с выбором жизненного пути. И в помощь кемеровским ребятам - грантовый проект "Учимся жить по-новому". Благодаря ему с декабря прошлого года умения и навыки, необходимые для самостоятельной жизни, они получают, занимаясь в четырех проф-ориентационных студиях. А до начала пандемии побывали с экскурсиями на предприятиях и в учебных заведениях города. В том числе на производстве нательного белья, в техникуме народных промыслов, а также в ресторанном комплексе и отеле. Дети буквально засыпали организаторов вопросами. Когда самоизоляция закончится, им обе-щали показать производство в действии.

- Больше двух десятков наших воспитанников в возрасте от десяти до восемнадцати лет прошли курс "Жизненное ориентирование", индивидуальное психологическое консультирование и по два раза в неделю небольшими группами стали учиться готовить, шить, а также основам агрономии и изготовлению изделий из бересты, - продолжает замдиректора. - Особенно востребована кулинарная студия (сейчас работать с берестой и заниматься шитьем не удается - нет преподавателей по причине особого режима). Ребята не только сами готовят всевозможные блюда, но и планируют закупку продуктов. Исходя из меню, составляют список, получают деньги (на месяц - десять тысяч рублей), вместе с сотрудниками идут в магазин, а потом укладывают все, что закупили, в холодильник. Сейчас, конечно, есть ряд поправок на пандемию. Но мы по-прежнему стараемся, чтобы дети умели как можно больше. И на занятиях они делятся семейным опытом, припомнив, как готовила пельмени, окрошку или шила халат бабушка или мама.

"Вкусняшки" (кулинарная студия называется именно так) от начинающих поваров и кондитеров всегда достаются в качестве угощения ребятишкам из младших групп. А теперь в меню добавили еще и свежую зелень, клубнику и овощи из "учебного" огорода. Этой весной в центре на "семейный" совет вынесли вопрос: почему бы не поставить пару теплиц во дворе? Сказано - сделано. Мальчишки так старались, что натерли на ладонях мозоли. А сейчас рассада уже цветет пышным цветом.

- Даже самые эмоционально сдержанные 15-17-летние ребята не скрывают удивления и радости от чуда рождения ростка до появления плодов. С удовольствием ухаживают за грядками, пропалывают и поливают, - улыбается Елена Никитина. - А главное, им очень нравится общаться со взрослыми, которые всегда выслушают, посоветуют, помогут. Бывает, у ребенка настолько тяжелая жизненная ситуация, что стресс и депрессия его не отпускают. Но после коллективных занятий на кухне или в теплице он становится более общительным. И то, что из-за режима изоляции дети вынуждены помогать наставникам с уборкой в корпусе, мыть посуду, полы, тоже идет на пользу. Очень сближают и совместные развивающие игры. Мы видим, что ребята довольны жизнью. Они чувствуют себя как в лучшее время у себя дома или в летнем лагере, с радостью на все откликаются. Самая младшая девочка даже стала называть одну из сотрудниц мамой.