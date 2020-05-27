Новосибирский радиоинженер, пилот малой авиации Олег Кобзев пишет в облаках послания для россиян. Чтобы подбодрить их в период самоизоляции.

Отец и сын Кобзевы верят в силу добрых дел и собственные силы. Фото: Из личного архива Олега Кобзева

Новая надпись "Отпуск будет!" появилась в облаках над Колыванским районом Новосибирска и тут же была зафиксирована веб-сервисом отслеживания самолетов Flightradar24.

- В первую очередь я посвятил эту надпись своему сыну-офицеру, который служит на Камчатке, - рассказал "РГ" Олег Кобзев. - 20 мая он должен был прилететь к нам в отпуск. Но из-за пандемии поездку пришлось отложить. Я решил таким образом поддержать и его, и других людей, которые были вынуждены отказаться от своих планов на отдых из-за коронавируса. Этот непростой период пройдет. И у всех у нас обязательно будет отпуск.

Владислав Кобзев служит в Вооруженных силах РФ на Камчатке уже около пяти лет. В мае в Новосибирске его ждали не только родители, но и любимая девушка Мария.

- Я очень по ним скучаю, - рассказал "РГ" Владислав. - На Камчатке много красивых мест, но все равно тянет на родину. Отец мне позвонил, подбодрил, чтобы я не переживал. Договорились, что я возьму две недели отпуска в августе или сентябре и обязательно приеду. А в конце разговора он сообщил, что планирует сегодня необычный полет. У нас пять часов разницы с Сибирью, но благодаря интернету я увидел, как взлетает его самолет. Потом на карте начали появляться первые буквы. А когда они сложились в предложение "Отпуск будет!", я не смог сдержать улыбку. Мне тут же начали звонить мои друзья и сослуживцы, которые также наблюдали за его полетом. "Это очень круто", - говорили они.

По словам 53-летнего Олега Кобзева, об авиации он мечтал с самого детства. Хотел учиться на летчика после школы, но не сложилось, отговорили родные. А мечта осталась.

- Подняться в небо за штурвалом самолета я смог уже в зрелом возрасте, - рассказывает Олег. - С тех пор летаю уже более 10 лет и всегда хотел сделать в воздухе что-нибудь необычное.

Первую фразу "А где все?" Олег Кобзев написал в небе по совету товарища в начале мая, чтобы подбодрить находящихся на самоизоляции новосибирцев.

- Для меня как для пилота это была технически непривычная задача. Думал, что полет будет пробным - напишу две-три буквы. Но с первого раза получилось все предложение, - вспоминает Олег.

Экспериментальный полет выполнялся на легкомоторном самолете Harmony LSA . На написание всей фразы у пилота ушло чуть больше часа. Ее площадь составила около 175 квадратных километров, а приблизительная высота букв - около 5 километров. После того как веб-сервис отслеживания самолетов Flightradar24 опубликовал скриншот карты полетов, Олег проснулся знаменитым.

Площадь этой фразы составила 175 квадратных километров, высота букв - около 5 километров. Фото: Из личного архива Олега Кобзева

- Теперь мне пишут и звонят со всей страны, - рассказывает Кобзев. - Просят передать в небе приветы своим близким, любимым, родному краю. "Рисовать" на высоте мне понравилось. Поэтому в ближайшее время я планирую написать в небе еще несколько фраз. Одна из них обязательно будет посвящена медикам.

В Новосибирске Олег Кобзев возглавляет общественную организацию - ассоциацию пилотов и граждан - владельцев воздушных судов. Занимается развитием авиации общего назначения, которая до сих пор держится только на энтузиастах. Еще несколько десятков лет назад сверхлегкие воздушные суда в Сибири были весьма востребованы. С помощью малой авиации не только тушили лесные пожары, опыляли поля и доставляли грузы в отдаленные села. На территории каждого региона располагались аэродромы местных линий, которые принимали регулярные пассажирские рейсы. Там же дежурили вертолеты санавиации, готовые в любую минуту доставить тяжело больных пациентов в лучшие клиники страны.

Однако в последние годы малая авиация в Сибири находится в критическом положении. В регионах практически не осталось взлетно-посадочных площадок, технический парк распродан, а пассажирские перевозки сократились в разы. Воздушная инфраструктура оставляет желать лучшего. С каждым годом спускаться с небес на землю авиаторам становится все сложнее и сложнее. Территории бывших аэродромов активно застраиваются жилыми домами и вышками сотовой связи.

А ведь малая авиация способна на многое. У сверхлегких самолетов огромный потенциал. Их ежемесячное содержание обходится не дороже, чем содержание легкового автомобиля. Стоимость летного часа на вертолете МИ-8 составляет более 50 тысяч рублей, а полет на том же "Аэропракте" стоит в 10 раз дешевле. Малогабаритные суда достаточно мобильны и могут взлетать с любой поверхности.

- Отец мечтает о том, чтобы на проблемы авиации общего назначения обратили внимание, - говорит Владислав Кобзев. - Когда я закончу службу, обязательно вернусь в Новосибирск и выучусь на пилота. Будем продвигать малую авиацию вместе.

Справка "РГ"

Сегодня малая авиация - единственное средство транспортной доступности для 15 миллионов человек, проживающих в России. Многие регионы нашей страны по своей площади в несколько раз превышают размеры крупнейших европейских стран, но при этом развитие сети автомобильных дорог в них крайне низкое. В 28 тысяч населенных пунктов до сих пор иначе чем по воздуху не доберешься.