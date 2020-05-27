Над чем сегодня работают творческие люди Алтая?

Ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса, больно ударили по сфере культуры, где очень многое построено на общении "глаза в глаза". Но есть сфера, которая от введения самоизоляции не особо пострадает. А в чем-то, может, и выиграет. Речь идет о книгах, над которыми работают писатели и ученые, сотрудники музеев и библиотек. Как пошутил один из моих собеседников, "вирус вирусом, а книжка по расписанию".

Зато никаких искушений

- Период самоизоляции для пишущих людей - настоящий подарок, - отмечает писатель и журналист Владимир Токмаков. - По сути, творческий оплаченный отпуск (если, конечно, ты официально трудоустроен). Сиди и пиши, никаких искушений - в гости ходить опасно, все развлекательные заведения закрыты, пляжи и стадионы тоже. Не удивлюсь, если к концу года многие писатели, художники, музыканты, выдадут на-гора огромное количество произведений. Эпоху коронавирусной пандемии назовут периодом необычайного творческого подъема. Помните знаменитый "Декамерон"? Во Флоренции чума, молодые люди обоего пола "самоизолируются" за городом и рассказывают интересные истории. Я тоже "высидел" небольшую повесть с рабочим названием "Прыжок веры". Это философская притча о жизненном выборе, о том, как молодой человек, который просто плывет по течению, заходит в лифт и внезапно оказывается в ситуации, когда должен доказать, что он как человек на самом деле что-то значит. А потом вернуться в наш мир уже другим человеком. Вот тут-то все и начинается!

Константин Сомов, у которого недавно вышла трилогия "К своим", посвященная солдатам Великой Отечественной, взялся за новый исторический пласт. Трилогия "Кавалер" - о судьбе уроженца алтайского села Стуково Александра Алябьева. Он один из самых титулованных участников Первой мировой войны - будучи солдатом, заслужил полный комплект георгиевских крестов, затем - офицерского "Георгия", французские и бельгийские боевые награды.

- Наш земляк, крестьянин, у которого недавно родился сын, попал в армию по жребию. Поначалу я думал, что возьму тему сходу, нахрапом, но быстро понял: придется основательно погрузиться в тему русской армии конца XIX - начала XX веков, узнать, чему и как обучали солдат, какое у них было оружие, во что обували-одевали, чем кормили. Алябьев первую награду получил еще за боевой поход в Китай, потом грянула Русско-японская война. Несколько месяцев я читал и читал, насыщался фактурой и лишь недавно взялся за роман. Рабочие названия первой главы - "Владивосток", а первой части трилогии - "На сопках Маньчжурии".

В полное смуты и тревоги время хорошо ложится на душу литература исповедальная, мемуарная. И неважно, чьи это воспоминания, на первый план выходит масштаб личности. Сборник Валерия Мозеса "Остановиться, оглянуться" успел выйти еще до начала самоизоляции. Эти рассказы - ностальгические прогулки коренного барнаульца по аллеям памяти. Книга многолетнего директора издательства Алтайского госуниверситета поможет читателю ощутить что-то глубоко личное, припорошенное палой листвой прожитых лет, связанное с детством и молодостью советской поры.

- Единственное, что невозможно отнять у человека, это его прошлое, - уверен Валерий Евгеньевич. - С возрастом оно все чаще начинает напоминать о себе, заставляя переосмысливать произнесенные слова и совершенные поступки, переоценивать давние мечты.

Стиль Мозеса выдает в нем человека высокой культуры с прекрасным чувством юмора и богатым багажом прожитых лет.

Свет негасимых звезд

В государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтайского края (ГМИЛИКА) идет доиздательская подготовка книги об уроженке алтайского села Ельцовка, заслуженной артистке РСФСР Екатерине Савиновой, которую полюбила вся страна после выхода фильма "Приходите завтра..."

- Книга выйдет в рамках серии "Алтай. Судьба. Эпоха" к 95-летию со дня рождения знаменитой актрисы, - уточняет директор ГМИЛИКА Игорь Коротков. - Предыдущая книга о Савиновой, опубликованная по нашей инициативе, называлась "Свет погасшей звезды". В новое издание вошли материалы из личных архивов, которые предоставили члены семьи Екатерины Федоровны. Кроме того, в первую книгу вошло не все, что связано с творчеством нашей землячки: она, например, пыталась писать художественные произведения. Читатель узнает больше о вокальных талантах Савиновой, об учебе в "Гнесинке" - ее голос называли неповторимым. Была даже идея проводить фестиваль вокального искусства в родном селе Савиновой - на горе Колокольчик, расположенной рядом с рекой Чумыш. Именно там маленькая Катюша пела свои первые песни.

У Савиновой очень интересная, хотя и трагическая судьба. Она была их тех, кто сделал себя сам - наряду с Иваном Пырьевым и Василием Шукшиным.

- Провинциалам в Москве пробиваться всегда трудно, но Савинову выручал сибирский характер. Она ведь училась вместе со многими будущими звездами советского кино - Нонной Мордюковой, Вячеславом Тихоновым. Преподаватели выделяли ее за голос, непосредственность, харизматичность. Жаль, что в то время выпускалось не так много фильмов, где бы Савинова могла проявить свои таланты в полной мере. Она не попадала в расхожие типажи царившего соцреализма.

В ГМИЛИКА готовят к печати еще несколько книг. Первая войдет в тематическую серию мемориального музея Роберта Рождественского. С учетом нынешних реалий это будет виртуальный поэтический сборник. В него войдут все стихотворения Рождественского о войне, онлайн-презентация состоится в день рождения поэта - 20 июня. Стихи прозвучат в исполнении профессиональных актеров.

- Еще два больших проекта связаны с Валерием Золотухиным, - продолжает Игорь Алексеевич. - Один из них - это выпуск компактных тематических сборников произведений Валерия Сергеевича о малой родине, о театре, о кино. Другой проект - это издание фотоальбома "Валерий Золотухин: во благо Алтая". Выход его намечен на июнь 2021 года.

Избранные страницы

Сразу несколько книг готовят в Алтайской краевой библиотеке им. Шишкова по итогам проводимого региональным министерством культуры конкурса на издание литературных произведений. Это сборник стихов Михаила Гундарина "Простые слова", книга Михаила Чурилова "Artmaker Юрий Эсауленко" (номинация "Краеведение") и публицистическая работа Галины Белоглазовой "Письма с фронта любимым". К концу года новенькие книги, изданные за счет средств краевого бюджета, поступят в муниципальные библиотеки и образовательные учреждения.

Кстати, "Шишковка" завоевала первое место в ежегодном конкурсе Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина "Наш регион. Избранные страницы истории". В конкурсе принимало участие восемнадцать региональных библиотек.

- Мы подавали заявку на создание электронной коллекции, связанной с историей статистики Алтайского (горного) округа, существовавшего в 1834-1896 годах, - отмечает директор АКУНБ им. Вячеслава Шишкова Татьяна Егорова. - Это была крупная административно-территориальная структура Российской империи, занимавшая значительную территорию на юге Западной Сибири. Мы договорились с краевым госархивом объединить наши материалы - порядка пятидесяти тысяч страниц из более чем сотни источников.

"Мне не хватает тишины"

Творческие люди создают сейчас не только книги, но и песни, мелодии, картины. Некоторые напрямую связаны с последствиями пандемии. Так, Владимир Скороглядов, программист по профессии, написал песню с рабочим названием "Мне не хватает тишины". Она - о лавине информации, обрушившейся на многих из нас: "Молчи, мой мессенджер, молчи. Я все равно читать не буду сообщений. Я отключил твои оповещенья. Молчи, мой мессенджер, молчи". А Василий Кукса выставил в сети фото нового пейзажа - художник давно собирался написать Серовский пруд, но было некогда. Теперь руки дошли. Не помешали ни весенняя жара, ни ивовый пух, ни вирусные страшилки. Покой и гармония пейзажа завораживают.