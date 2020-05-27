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27.05.2020 14:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский лагерь "Сказка" откроют после реконструкции в 2021 году

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Оздоровительный лагерь "Сказка" после реконструкции станет круглогодичным и распахнет двери для детей в 2021 году.

Сейчас на территории лагеря, расположенного на улице Речкуновская зона отдыха, 30, в районе Бердска, вовсю ведутся работы. Два года назад муниципалитет принял решение провести реконструкцию, после которой учреждение могло бы работать круглогодично.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ознакомился с результатами ремонта социального объекта. Специалисты сообщили главе города, что работы ведутся с опережением графика, две трети плана уже выполнено.

- Проект интересный и полезный, он расширяет возможности отдыха для ребят, - подчеркнул мэр. - Оздоровительный лагерь "Сказка" изначально был создан для того, чтобы здесь могли отдыхать дети из малоимущих семей.

В целом реконструкция займет три года. На ее проведение потребуется 69 миллионов рублей. Уже проведена замена всех коммуникаций - сетей тепло- и водоснабжения, канализации, строится новая подстанция.

Директор муниципального учреждения "Социально-оздоровительный центр "Территория развития" Антон Воробьев сообщил, что в настоящее время подготовлен фундамент под спальный корпус круглогодичного пребывания вместимостью 50 мест. Здесь будет 14 комнат, три из них - для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- В связи с тем, что открытие оздоровительных детских лагерей из-за пандемии задерживается, мы приняли решение продолжить строительные работы в "Сказке". В этом году дети здесь отдыхать не будут, - уточнил Анатолий Локоть.

Лагерь "Сказка" принадлежит муниципалитету, несмотря на то что находится на территории Бердска. Рядом с ним есть еще одна большая перспективная площадка. Мэр отметил, что после того как закончится реконструкция этой территории, начнется освоение соседней.

Справка "РГ"

На территории "Сказки" выполнен ремонт резервного водопровода, проведена централизованная система водоснабжения протяженностью 1,6 километра. Также начато строительство здания комплексной трансформаторной подстанции со встроенным котельным залом и дизель-генераторной установкой аварийного электроснабжения. Канализацию планируется перевести в круглогодичный режим работы. Второй этап реконструкции "Сказки" предполагает строительство еще одного корпуса - для круглогодичного пребывания, а также бассейна и стадиона.

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