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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Давид из чемодана

Новосибирскую улицу украсила пятиметровая голова статуи Микеланджело
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 113(8167)
Эффектное граффити с изображением знаменитой статуи Давида появилось на Фабричной улице в Новосибирске. Как рассказала "РГ" автор уличного шедевра Марина Ягода, ее работа стала свое-образным посвящением всем художникам.
На Давида ушел большой чемодан красок - художница привыкла измерять количество необходимых красок именно чемоданами, путешествовать приходится много. Ее работы украшают улицы не только российских, но и зарубежных городов. Фото: Татьяна Кравченко На Давида ушел большой чемодан красок - художница привыкла измерять количество необходимых красок именно чемоданами, путешествовать приходится много. Ее работы украшают улицы не только российских, но и зарубежных городов. Фото: Татьяна Кравченко
На Давида ушел большой чемодан красок - художница привыкла измерять количество необходимых красок именно чемоданами, путешествовать приходится много. Ее работы украшают улицы не только российских, но и зарубежных городов. Фото: Татьяна Кравченко

- Со статуей Давида отлично знаком каждый художник или архитектор - этого красавчика рисуют и на вступительных экзаменах, и в художественной школе. Это знаковая фигура для всех нас, - отмечает Марина Ягода. - Мы работали вместе с ребятами из Taknado buro и придумали такую историю, когда фоном служит что-то вроде цифровых помех. Выбор этого направления продиктован и ребристой поверхностью грузовых контейнеров, на которых мы рисовали.

Фото: Предоставлено оперативным штабом Свердловской области
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Приступая к работе, Марина надеялась, что рифленая текстура "холста" станет единственной проблемой, однако в процесс внезапно вмешалась гравитация. Автор новосибирского Давида крайне неудачно упала с высокой стремянки. Слетев вниз, отважная художница зацепилась за лестницу ногой, повисла вниз головой и попутно выбила плечо. Кричащую от боли девушку высвободили работавшие рядом строители. А позже на помощь пришли друзья-коллеги, которые завершили работу травмированной Марины.

- Люблю удивлять: идешь по городу и вдруг за углом видишь волшебство в пять этажей, - говорит Марина. - Мы рисуем, зная, что это может стать искусством одного дня, что к вечеру здесь могут появиться следы вандализма, а утром стену и вовсе закрасят. Например, после стрит-арт фестиваля "Сибирские сказки" стену на улице Ленина украсили самые разные персонажи. Люди стали останавливаться, фотографироваться. И собственник решил, что это отличное место для рекламы. Неудивительно, что баннер поверх сказок возмутил всех. Тогда собственник снял баннер и... закрасил стену серым: так не доставайся же ты никому.

Кстати

Уличное искусство нередко связано с риском - падение с лестницы лишь одна из таких историй. Например, в Оренбурге Марина Ягода преобразила стену целой девятиэтажки, но однажды на уровне восьмого этажа закапризничала гидравлика подъемной люльки - та резко накренилась на одну сторону. Помогли страховка и отменная реакция: первым делом художница бросилась спасать краски.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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